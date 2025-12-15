Australia.- La ONU pide que el "atroz ataque" en Sídney "no sea usado para sembrar más odio y división"

MADRID, 15 Dic. 2025 (Europa Press) - Naciones Unidas ha reclamado este lunes que el "atroz ataque" perpetrado contra una fiesta judía en una playa de la ciudad australiana de Sídney, que se saldó con al menos 15 muertos, "no sea usado para sembrar más odio y división", al tiempo que ha subrayado que "el antisemitismo es real". "El atroz ataque contra la comunidad judía de Sídney es un momento de profunda tristeza. El antisemitismo es real y es aberrante", ha dicho el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, quien ha apuntado que "esto supone un recordatorio de que los crímenes y la retórica de odio es demasiado frecuente en nuestro mundo". "Debemos volver a comprometernos con nuestra humanidad común y luchar colectivamente contra este flagelo", ha manifestado Turk, quien ha mostrado además su "solidaridad con las víctimas y con los que valientemente ayudaron y las protegieron". La playa de Bondi, en parte escenario de una celebración de la festividad judía de la Janucá, que dio comienzo este domingo. Unas 2.000 personas, de acuerdo con los asistentes, se habían congregado para este evento cuando tuvo lugar el ataque, que se saldó además con más de 40 heridos de diversa consideración. El asalto fue perpetrado por al menos dos asaltantes, un padre, fallecido, y su hijo, de 24 años, detenido y en estado crítico, en lo que la Policía australiana ha descrito como un atentado terrorista específicamente dirigido contra los asistentes a la citada celebración.