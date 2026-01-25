Australia llama a Trump a respetar soldados de la OTAN

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, afirmó el domingo que las críticas de Donald Trump a los esfuerzos de las tropas no estadounidenses en Afganistán son "completamente inaceptables".

Trump declaró en una entrevista con Fox News que la OTAN envió "algunos soldados" a Afganistán, pero que estuvieron "un poco alejados de las líneas del frente".

Hablando el domingo a la televisión ABC, Albanese sostuvo que las familias australianas de los soldados caídos estarían "dolidas" por los comentarios de Trump.

"Esas 47 familias australianas que estarían dolidas por esos comentarios merecen nuestro respeto absoluto, nuestra admiración", expresó Albanese.

"El valor mostrado por 40.000 australianos que sirvieron en Afganistán, ciertamente estuvieron en la línea del frente para, junto a nuestros otros aliados, defender la democracia y la libertad y defender nuestros intereses nacionales", agregó. "Merecen nuestro respeto".

El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó el viernes como "insultantes" las declaraciones de Trump, quien un día después pareció dar marcha atrás, al menos en parte.

"¡Los GRANDES y muy VALIENTES soldados del Reino Unido siempre estarán con los Estados Unidos de América!", escribió Trump el sábado en su plataforma Truth Social, en un aparente intento de aplacar la indignación británica.

Albanese mencionó que Trump también dijo posteriormente que aprecia el esfuerzo australiano en Afganistán.

"Creo que los comentarios de anoche del presidente Trump indican una posición muy diferente", declaró Albanese, aunque recordó que los comentarios previos del estadounidense son "enteramente inapropiados, completamente inaceptables".