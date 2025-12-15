Australia: Mil personas en Sídney en el homenaje a las víctimas

Más de 1000 personas se congregaron frente al Bondi Pavilion para rendir homenaje. El primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, y la líder de la oposición, Kellie Sloane, asistieron a la vigilia y depositaron flores en el lugar conmemorativo. Miembros de la comunidad judía local llevaron una menorá al Bondi Pavilion.

El rabino Yossi Shuchat se dirigió a la multitud: "Ayer fue un suceso trágico, indescriptible", dijo. "La luz siempre persistirá; la oscuridad no puede continuar donde hay luz", acotó.

El edificio de la Ópera de Sídney se iluminó con velas de la menorá para conmemorar el segundo día de Janucá. El primer ministro Minns declaró que es más importante que nunca apoyar a la comunidad judía. No podemos, ni permitiremos, que los judíos australianos se sientan obligados a ocultar su fe, sus tradiciones, sus celebraciones religiosas ni su identidad.

"Iluminar la Ópera es un gesto sencillo pero conmovedor: un mensaje al mundo de que nos importa nuestra comunidad judía, de que honramos su valentía y de que la acompañamos con solidaridad y amor. Esta noche, esas velas son un símbolo de resiliencia y un recordatorio de que, incluso en la oscuridad, elegimos permanecer unidos", acotó Minns.

Una gran multitud también se reunió en Hyde Park, Sídney: el evento fue organizado y dirigido por Vanessa Turnbull-Roberts, Comisionada de la Infancia para la Juventud Aborigen e Isleña del Estrecho de Torres. La reunión comenzó con una tradicional "ceremonia de fumar" para ofrecer una oportunidad de sanación.

También se celebraron vigilias en Melbourne, con miles de personas reunidas en una sinagoga de Caulfield, el corazón tradicional de la comunidad judía de la ciudad. Más de 2000 personas abarrotaron la sinagoga de Caulfield, con la asistencia de miembros de los partidos Laborista y Liberal.

Al otro lado de la ciudad, en la Plaza Fed, miembros de la comunidad se reunieron, como estaba previsto, para un evento multicultural de Janucá. La Plaza Fed se iluminó de blanco para conmemorar el ataque.

La organizadora del evento, la rabina Gabi Kaltmann, conocía personalmente a las víctimas: "Conozco al rabino Eli Schlanger desde hace 20 años. Rueven Morrison es el suegro de mi mejor amigo: colegas, amigos, buena gente". (ANSA).