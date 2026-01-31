Australia: Nadal apuesta por Alcaraz

"Pienso que Carlos es favorito, al menos desde mi punto de vista. Es joven, tiene mucha energía y está en su mejor momento", afirmó Nadal, que en Melbourne sumó dos de sus 22 títulos en un torneo "Major" (2009 y 2022) y disputó otras cuatro finales (2012, 2014, 2017 y 2019, en la primera y en la última perdió con Djokovic).

En la previa del duelo generacional entre uno de los integrantes del denominado "Big Three" (que él integró junto con el también retirado astro suizo Roger Federer), y uno de los dos máximos exponentes del tenis actual, Nadal apostó por la juventud de Alcaraz.

Pero, por si acaso, puso alguna ficha en favor de la experiencia de Djokovic, al recordar que "Novak es Novak y es un jugador muy especial que ama este tipo de desafíos y que, además, nunca perdió una final en Australia", recordó al aludir a las que el serbio ganó en Melbourne en 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 y 2023.

Djokovic, favorecido por los abandonos del checo Jakub Mensik (17) en octavos y del italiano Lorenzo Musetti (5) en cuartos, en un partido en el que había perdido los primeros dos sets, sacó a relucir su mejor tenis en el momento preciso y derrotó en cinco sets para el infarto al italiano Jannik Sinner (2), bicampeón del torneo, en semifinales.

Por eso, nunca hay que descartar al "Nole" cuando algo grande está en juego, como cuando derrotó al propio Alcaraz en el duelo por el oro olímpico en los Juegos de París 2024 y vengó las derrotas en las finales de Wimbledon de ese año y del año anterior.

Después de eso, volvió a superarlo en cuartos de final del Abierto de Australia, el año pasado, antes de sufrir su cuarta derrota en nueve enfrentamientos con el español en semifinales del US Open de 2025, torneo en el que Alcaraz repitió halago y sumó su sexta corona en un Grand Slam (había repetido también en Roland Garros, además de las dos mencionadas en Wimbledon).

Nadal, de 39 años, destacó que Djokovic "está aquí por un simple motivo: cuando algo te gusta mucho y si no sufres lesiones o estás agotado mentalmente, ¿por qué no deberías estar? Creo que Nole es un ejemplo para todos por su resiliencia y por su compromiso con este deporte. Si yo no me hubiese lesionado, tal vez también seguiría jugando".

Presente en la gran final del Abierto de Australia estará mañana también otra gloria del tenis como la australiana Margaret Court, quien hasta el momento comparte con Djokovic el récord de haber logrado 24 títulos de Grand Slam, cifra que el serbio intentará dejar atrás mañana, pero antes tendrá que superar a Alcaraz y a su juventud. (ANSA).