Australia no descarta que Djokovic vuelva antes de tres años si se dan las "circunstancias"

El primer ministro de Australia, Scott Morrison, no ha descartado que el tenista serbio Novak Djokovic pueda volver al pa√≠s antes del te√≥rico veto de tres a√Īos que pesa sobre √©l, siempre y cuando se den unas "circunstancias adecuadas" que el Gobierno por ahora no ha aclarado.

Djokovic fue expulsado de Australia el fin de semana, después de unos días de pulso judicial y político en los que el tenista, que no está vacunado contra la COVID-19 y se contagió en diciembre, mintió a las autoridades sobre sus viajes en las semanas previas.

El deportista no s√≥lo no puede defender su t√≠tulo en el Open de Australia este a√Īo, sino que la Justicia determin√≥ que no pod√≠a regresar en un plazo de tres a√Īos. El dictamen, sin embargo, alude a posibles excepciones "en ciertas circunstancias", algo a lo que Morrison tambi√©n se ha referido este lunes.

El primer ministro, que ha insistido en la necesidad de cumplir las normas para acceder a cualquier país, ha evitado especular en una entrevista radiofónica sobre las condiciones en que Djokovic podría regresar: "No voy a decir nada que pueda condicionar o que no permita al Gobierno tomar las decisiones que tiene que tomar".

Por su parte, la ministra del Interior, Karen Andrews, ha apuntado en otra entrevista que el tenista deber√≠a tener una "raz√≥n imperiosa" para querer entrar en Australia antes de tres a√Īos, si bien ha insistido en que por ahora "todo son hip√≥tesis". "Revisaremos cualquier solicitud conforme a sus m√©ritos", ha declarado, seg√ļn la cadena ABC.