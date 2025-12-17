Australia.- Pakistán acusa a "países hostiles" de impulsar una campaña para vincular a Islamabad con el tiroteo de Sídney
MADRID, 17 Dic. 2025 (Europa Press) -
El Gobierno de Pakistán ha denunciado este miércoles una campaña de desprestigio liderada por "países hostiles" que busca vincular a Islamabad en el ataque terrorista del domingo perpetrado por un padre y su hijo en la playa de Bondi, en la ciudad australiana de Sídney.
"Cuando ocurrió el incidente, algunos medios de comunicación se apresuraron a afirmar que uno de los atacantes era de Pakistán y el otro había nacido en Australia. No había pruebas que probaran esta afirmación", ha afirmado el ministro de Información, Ataulá Tarar.
En este sentido, ha asegurado que la campaña de desinformación tenía como objetivo "difamar a Pakistán". "En Israel e India esta campaña proliferó", ha resaltado, agregando que este tipo de mensajes se replicaron en redes sociales y otras plataformas en Internet.
Tarar ha denunciado así que pese a que "existen estructuras" en los medios a través de las cuales "se transmite la información y se ejerce control editorial", en este caso "no se aplicaron las normas básicas del periodismo", según ha recogido el diario 'Dawn'.
Poco después del tiroteo, un hombre de origen paquistaní residente en Sídney fue identificado por error como uno de los atacantes.
Posteriormente, las fuerzas de seguridad de India confirmaron que el padre, Sajid Akram --ahora fallecido-- tenía origen indio, mientras que el hijo, de 24 años, había nacido en Australia.
Las autoridades australianas han anunciado este mismo miércoles que el joven enfrenta cargos por 59 delitos, incluidos 15 asesinatos. La playa era en parte escenario de una celebración de la festividad judía de Janucá, que dio comienzo el domingo. Unas 2.000 personas se habían congregado para este evento. Hasta el momento, 15 personas han muerto, mientras que otras 20 permanecen hospitalizadas.