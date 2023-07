Australia pide a la FIFA igualdad de fondos de premios para hombres y mujeres

SIDNEY (AP) — La selección femenina de Australia, conocidas como las Matildas, pidieron equidad de pagos días antes de que inicie la Copa Mundial de fútbol en Sidney.

Australia y Nueva Zelanda recibirán la edición más grande de la Copa Mundial femenina hasta ahora y ambas selecciones iniciarán su campaña en la fase de grupos el jueves.

Las 23 integrantes de la selección australiana para el Mundial, incluyendo su estrella Sam Kerr, hablaron en un video que publicó el sindicato de jugadores, reconociendo el crecimiento del fútbol femenino y señalaron que el premio del torneo 2023 es un cuarto de lo que les ofrecieron a los hombres en Mundial de Qatar del año pasado.

Las selecciones masculina y femenina de fútbol de Australia recibieron el mismo porcentaje del premio de acuerdo con el contrato colectivo.

El premio para la Copa Mundial femenina 2023 es de 110 millones de dólares. La FIFA entregó 152 millones al torneo, incluyendo el dinero de los premios, así como pagos para la preparación de los 32 equipos, así com compensación a los clubes Indicó que esta cifra representa el triple que lo que destinaron para el torneo 2019. El premio para el Mundial masculino es de 440 millones.

“Aunque el premio ha avanzado, es apenas el 25% de lo que reciben los hombres y la FIFA está diciendo que eso es igualdad y aún no nos aseguran que haya igualdad”, indicó la directora ejecutiva Kate Gill a The Associated Press.

Gill indicó que el argumento de que el argumento de que los derechos de transmisión y patrocinadores contribuye a la disparidad de pagos no es convincente.

“Tienen 4.000 millones en reservas, entonces pueden gastar dinero en igualar las cosas”, le dijo Gill a AP. “Es un llamado a la atención y a las jugadoras entender que su poder está en lo colectivo y la solidaridad”.

AP