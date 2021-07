Australia pierde a Aron Baynes por lesión en el cuello

SAITAMA, Japón (AP) — El pívot australiano Aron Baynes se perderá el resto de los Juegos Olímpicos por una lesión en el cuello, un golpe significativo para las aspiraciones de medalla de un equipo de Australia que ya está clasificado a la fase eliminatoria.

El equipo indicó que Baynes se lastimó durante el juego del miércoles ante Italia y “se recuperará en las próximas semanas”. La lesión significa que Australia terminará el torneo con 11 jugadores disponibles.

“Realmente me decepciona no poder seguir en los Olímpicos”, dijo Baynes en declaraciones difundidas por el equipo. “Junto con el resto del equipo he trabajado muy fuerte en nuestra misión de conquistar una medalla olímpica histórica, y me duele no poder completar la misión con los muchachos, pero tengo toda la confianza en que harán el trabajo”.

El equipo varonil australiano nunca ha conseguido una medalla olímpica o mundial. Su mejor participación ha sido un cuarto lugar en cuatro ocasiones.

Baynes promedió 9,0 puntos y 6,0 rebotes en dos partidos en Tokio. Pasó la temporada pasada con Toronto, y el equipo tiene una opción para retenerlo la próxima temporada por cerca de 7 millones de dólares.

“Desafortunadamente, las lesiones ocurren”, dijo el entrenador Brian Goorjigan. "Pero este equipo es fuerte y se adaptará.

Australia se mide el sábado a Alemania en su último encuentro de la fase de grupos y su encuentro de cuartos de final está programado para el martes.

AP