Australia prohíbe por primera vez en el mundo las redes sociales a menores de 16 años

Australia implementó en su medianoche del miércoles una ley inédita en el mundo para prohibir las redes sociales a los menores de 16 años, dejando a cientos de miles de adolescentes sin acceso a TikTok o Instagram.

Las grandes compañías de internet tendrán ahora que eliminar de sus aplicaciones las cuentas de usuarios australianos menores de 16 años o enfrentarse a multas de hasta US$49.500.000 (33 millones de dólares estadounidenses).

Australia se convierte así en uno de los primeros países en oponerse con tanta firmeza a los gigantes tecnológicos que ejercen un inmenso poder político.

El gobierno afirma que se necesitan medidas sin precedentes para proteger a los niños de los "algoritmos depredadores" que llenan los teléfonos con acoso, sexo y violencia.

"Con demasiada frecuencia, las redes sociales no son nada sociales", declaró el primer ministro Anthony Albanese antes de la prohibición.

"En cambio, se utilizan como arma para los acosadores, como plataforma para la presión social, como motor de la ansiedad, como vehículo para los estafadores y, lo peor de todo, como herramienta para los depredadores en línea", agregó.

Cientos de miles de adolescentes se despertarán y ya no podrán acceder a las aplicaciones que antes usaban durante horas cada día.

"No creo que el gobierno sepa realmente lo que está haciendo y no creo que vaya a tener ningún impacto en los niños de Australia", dijo Layton Lewis, de 15 años, antes de la prohibición.

Lista negra

Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat y Reddit tienen prohibido crear o mantener las cuentas de usuarios menores de 16 años en Australia, al igual que Kick, Twitch, Threads y X.

La prohibición es una gran noticia para los padres hartos de ver a sus hijos pegados al móvil.

Mia Bannister culpó a las redes sociales del suicidio de su hijo adolescente Ollie, que se quitó la vida el año pasado tras sufrir acoso en internet.

"Estoy harta de que los gigantes de las redes sociales eludan su responsabilidad", declaró a AFP antes de la prohibición.

Cada vez son más los estudios que sugieren que pasar demasiado tiempo en internet está afectando al bienestar de los adolescentes.

Sin embargo, es difícil sacar conclusiones definitivas que separen el uso del teléfono de otros factores relacionados con el estilo de vida.

Dany Elachi, padre de cinco hijos, afirmó que las restricciones son un "límite" que debería haberse establecido hace tiempo.

Muy distraídos

Adolescentes de todo el mundo ya mostraron su curiosidad ante la prohibición de Australia.

"Los estudiantes de hoy en día están muy distraídos", afirmó Mitchelle Okinedo, una estudiante nigeriana de 15 años.

"Las redes sociales son muy importantes hoy en día para expresarse, sin importar la edad", declaró Santiago Ramírez Rojas, de 16 años y oriundo de Ciudad de México.

Meta, YouTube y otros gigantes de las redes sociales criticaron la prohibición, que priva a sus plataformas de una gran cantidad de usuarios fieles.

Aunque la mayoría aceptó a regañadientes cumplir con la medida, se avecinan impugnaciones legales.

Medios locales indicaron que la plataforma Reddit trataría de revocar la prohibición ante el Tribunal Supremo de Australia, aunque esta red social dijo no poder afirmar estas informaciones.

Leyes "precipitadas"

YouTube calificó las leyes de "precipitadas" y aseguró que empujarán a los niños a rincones más oscuros y profundos de Internet.

Los esfuerzos de Australia serán seguidos de cerca por todos aquellos preocupados por los peligros de las redes sociales. Nueva Zelanda y Malasia ya están considerando restricciones similares.

El gobierno australiano reconoce que la prohibición estará lejos de ser perfecta al principio y que los adolescentes más astutos encontrarán formas de eludirla.

Las empresas de redes sociales son las únicas responsables de comprobar que los usuarios tengan 16 años o más.

Algunas plataformas indicaron que utilizarán herramientas de inteligencia artificial para estimar la edad a partir de fotos, mientras que los usuarios más jóvenes podrán demostrar su edad subiendo un documento de identidad oficial.

Se sigue debatiendo qué plataformas deben quedar sujetas a la prohibición.

Aplicaciones y sitios web populares como Roblox, Pinterest y WhatsApp están actualmente exentos, pero el gobierno señaló que la lista sigue en revisión.

La mayoría de las redes sociales ya exigen que los usuarios tengan al menos 13 años, un legado de la legislación estadounidense que establece la edad mínima para la recopilación de datos sin el consentimiento de los padres.

