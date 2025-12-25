Australia: Queman un coche con el cartel de Janucá en Melbourne

El coche, vacío y con un cartel de "Feliz Janucá" en el techo, se quemó mientras estaba aparcado en la entrada, según imágenes difundidas por la cadena nacional ABC.

Los ocupantes de la vivienda fueron evacuados por precaución.

"Los investigadores han identificado a una persona que podría ayudar en la investigación y están buscando e investigando activamente su paradero", declaró la policía.

Las autoridades australianas están endureciendo las leyes y las sanciones para los delitos de odio tras el tiroteo masivo ocurrido el 14 de diciembre durante una fiesta de Hanukkah en Bondi Beach, en el que murieron 15 personas.

La rabina Effy Block, del Jabad local de St Kilda, afirmó que se trató claramente de un ataque antisemita: "Gracias a Dios, nadie resultó herido", declaró.

"Pero se trata de una escalada continua, y vemos que estos sucesos se repiten una y otra vez. Mi comunidad judía en St Kilda y Melbourne no se siente segura en sus hogares ni en su país", completó. (ANSA).