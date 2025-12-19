Australia quiere retirar armas de las calles tras el tiroteo en la playa de Bondi

Por Renju Jose y Christine Chen

SÍDNEY, 19 dic (Reuters) - Australia pondrá en marcha un plan nacional de recompra de armas tras el tiroteo masivo de Sídney, según anunció el viernes el primer ministro, Anthony Albanese, mientras cientos de surfistas y bañistas remaban en la playa de Bondi para rendir homenaje a las víctimas.

La recompra de armas sería similar a las reformas introducidas poco después de la masacre de 1996 en Port Arthur, Tasmania, en la que un pistolero solitario mató a 35 personas, lo que llevó a las autoridades a aplicar algunas de las leyes sobre armas más estrictas del mundo.

"La legislación australiana sobre armas se reformó sustancialmente por última vez tras la tragedia de Port Arthur. Los terribles sucesos de Bondi demuestran que necesitamos sacar más armas de nuestras calles", declaró Albanese durante una rueda de prensa.

Quince personas murieron y decenas resultaron heridas el domingo en Bondi después de que dos hombres armados abrieran fuego contra la gente que celebraba Jánuca, la fiesta judía de las luces.

Tras el tiroteo, las autoridades han intensificado las patrullas y la vigilancia policial en todo el país en un esfuerzo por prevenir nuevos actos de violencia.

Tanto el Gobierno federal como el Gobierno del estado de Nueva Gales del Sur, donde se encuentra Sídney, han prometido también una serie de reformas, entre ellas el endurecimiento de las leyes de control de armas.

El autor de los disparos, de 50 años, que murió en el lugar de los hechos, era titular de una licencia de armas de fuego y tenía registradas seis

armas. Si un hombre de los suburbios de Sídney necesita "seis rifles de gran potencia y puede conseguirlos con los sistemas de licencias existentes, entonces hay algo que no funciona", dijo Albanese.

Se calcula que actualmente hay cuatro millones de armas de fuego en el país. El Gobierno colaborará con los estados para localizar los excedentes de armas de fuego, las prohibidas recientemente y las ilegales.

Los costes se repartirán entre los Gobiernos federal y estatal, añadió Albanese.

El mismo día, el primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, anunció que el Gobierno del estado sería convocado la próxima semana para promulgar las "reformas de la ley de armas más duras del país". Los cambios incluirían limitar las armas de fuego a cuatro por persona, restringir el acceso a armas y componentes de alto riesgo y endurecer los requisitos para la concesión de licencias.

Tras la masacre de Port Arthur, Australia anunció un plan de recompra de armas y consiguió la entrega de unas 640.000 armas de fuego prohibidas en todo el país. El coste total de la compensación a los propietarios fue de unos 304 millones de dólares australianos (201 millones de dólares estadounidenses).

La vecina Nueva Zelanda anunció amplias reformas en materia de armas, incluidos planes de recompra de armas, tras el atentado de Christchurch en 2019.

(1 dólar = 1,5140 dólares australianos)

(Información de Renju Jose en Sydney; edición de Lincoln Feast y Stephen Coates; editado en español por Patrycja Dobrowolska)