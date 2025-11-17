Australia rechaza oferta de organizar cumbre climática con Turquía

Australia rechazó el lunes la oferta de Turquía de organizar conjuntamente la cumbre climática de la ONU de 2026, que Canberra quiere celebrar en la ciudad de Adelaida.

"No, no vamos a ser coanfitriones", afirmó el primer ministro Anthony Albanese, quien argumentó que esa posibilidad "no está prevista" en las reglas de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

"Esa opción no es viable y la gente sabe que no es viable, por lo cual ha sido descartada", agregó.

Australia y Turquía pretenden ser sede de la COP31, y sus candidaturas se han convertido en una distracción en las negociaciones climáticas en la ciudad amazónica brasileña de Belém.

Una fuente diplomática turca dijo el domingo a AFP que el país "continúa abogando por un modelo de copresidencia".

El anfitrión debe ser escogido por consenso, por lo cual uno de los dos países tendría que retirar su candidatura o aceptar compartir la organización, de lo contrario podrían quedar afuera.

En tal caso, la COP31 podría celebrarse en Alemania.

Australia ofreció organizar la próxima cumbre climática en la ciudad sureña de Adelaida junto a las islas vecinas del Pacífico para llamar la atención sobre esa parte del mundo, que ha sido golpeada por el cambio climático.

