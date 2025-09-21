Australia reconoce el “independiente y soberano Estado de Palestina”

Australia "reconoce formalmente el independiente y soberano Estado de Palestina", anunció el domingo el primer ministro, Anthony Albanese.

"Al hacerlo, Australia reconoce las legítimas y prolongadas aspiraciones del pueblo de Palestina de tener un Estado propio", dijo Albanese en un comunicado, mientras el Reino Unido y Canadá hicieron lo propio en una medida que busca aumentar la presión sobre Israel para que termine la guerra en Gaza.

"El acto de reconocimiento de hoy refleja el compromiso de larga data de Australia con una solución de dos Estados, que siempre ha sido el único camino hacia una paz y seguridad duraderas para los pueblos israelí y palestino", agregó el ejecutivo.

