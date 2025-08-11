Australia reconocerá a Estado palestino, anuncia primer ministro

Australia reconocerá al Estado palestino en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre, anunció el lunes el primer ministro, Anthony Albanese.

"La paz solo será temporal" mientras los israelíes y los palestinos no dispongan de sus respectivos estados permanentes, declaró a periodistas el jefe del gobierno laborista.

"Australia reconocerá el derecho del pueblo palestino a tener su Estado propio", agregó.

Varios países, incluyendo Canadá, Francia y Reino Unido, han anunciado planes de reconocer el Estado palestino desde que Israel lanzó el bombardeo de Gaza hace casi dos años, en respuesta a los ataques del movimiento islamista Hamás contra su territorio.

Albanese agregó que recibió garantías de la Autoridad Palestina de que "no habrá ningún papel para los terroristas de Hamás en un futuro Estado palestino".

"Aquí hay un momento de oportunidad y Australia trabajará con la comunidad internacional para aprovecharlo", expresó.