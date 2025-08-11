Australia reconocerá el Estado palestino en las Naciones Unidas en septiembre

SÍDNEY, 11 ago (Reuters) -

Australia reconocerá un Estado palestino en la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) del próximo mes, dijo el lunes el primer ministro Anthony Albanese, una medida que se suma a la presión internacional sobre Israel tras los anuncios similares de Francia, Reino Unido y Canadá.

"Australia reconocerá al Estado de Palestina en el 80º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre, para contribuir al impulso internacional hacia una solución de dos Estados, un alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes", dijo Albanese en un comunicado.

Albanese hizo el anuncio tras una reunión del gobierno, y dijo a los periodistas en Canberra que el reconocimiento se basaría en los compromisos que Australia recibiera de la Autoridad Palestina, incluido el de que el grupo miliciano islamista Hamás no participaría en ningún futuro Estado.

"Una solución de dos Estados es la mejor esperanza de la humanidad para romper el ciclo de violencia en Oriente Próximo y poner fin al conflicto, el sufrimiento y el hambre en Gaza", dijo Albanese en una rueda de prensa.

Albanese dijo que el jueves habló con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y le dijo que era necesaria una solución política y no militar.

Australia criticó la semana pasada el plan de Israel de tomar el control militar de Gaza, y Albanese dijo que la decisión de reconocer un Estado palestino se vio "obligada aún más" por el desprecio de Netanyahu a los llamamientos de la comunidad internacional y el incumplimiento de las obligaciones legales y éticas en Gaza.

"El Gobierno de Netanyahu está extinguiendo la perspectiva de una solución de dos Estados al ampliar rápidamente los asentamientos ilegales, amenazar con la anexión en los Territorios Palestinos Ocupados y oponerse explícitamente a cualquier Estado palestino", dijo Albanese en la declaración conjunta con la ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong.

Los compromisos de la Autoridad Palestina de reformar la gobernanza, desmilitarizarse y celebrar elecciones generales, así como las exigencias de la Liga Árabe para que Hamás ponga fin a su gobierno en Gaza, crearon una oportunidad, dijo el primer ministro.

"Es una oportunidad para aislar a Hamás", añadió.

El ministro de Asuntos Exteriores neozelandés, Winston Peters, dijo el lunes que Nueva Zelanda "sopesará cuidadosamente su postura durante el próximo mes sobre el reconocimiento de un Estado de Palestina". (Información de Christine Chen y Kirsty Needham en Sídney; edición de Christian Schmollinger y Stephen Coates; editado en español por Patrycja Dobrowolska)