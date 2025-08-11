Australia reconocerá un Estado palestino, afirma el primer ministro Albanese.

WELLINGTON, Nueva Zelanda (AP) — Australia reconocerá un Estado palestino, afirmó el lunes el primer ministro Anthony Albanese, sumándose a la decisión de los gobiernos de Francia, Reino Unido y Canadá.

Sus declaraciones se producen después de varias semanas de presión al interior de su gabinete y de muchos en Australia para reconocer un Estado palestino, en medio de las crecientes críticas de funcionarios de su gobierno sobre el sufrimiento en Gaza. El gobierno de Australia también ha criticado los planes que anunció el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en los últimos días de una nueva y extensa ofensiva militar en Gaza.

Después de una reunión de gabinete, Albanese dijo a los periodistas que la decisión de Australia de reconocer un Estado palestino se formalizará en la Asamblea General de las Naciones Unidas del mes entrante. El reconocimiento se basa "en los compromisos que Australia ha recibido de la Autoridad Palestina", manifestó Albanese.

Entre los compromisos se incluye que Hamás no tendrá un papel en un gobierno palestino, la desmilitarización de Gaza y la celebración de elecciones, señaló.

"Una solución de dos Estados es la mejor esperanza de la humanidad para romper el ciclo de violencia en Oriente Medio y poner fin al conflicto, el sufrimiento y la hambruna en Gaza", expresó Albanese.

Antes del anuncio de Albanese, Netanyahu criticó el domingo a Australia y a otros países europeos que han tomado medidas hacia el reconocimiento de un Estado palestino.

"Que países europeos y Australia se adentren en ese agujero de conejo... esta falacia, es decepcionante y creo que es realmente vergonzoso", declaró el premier israelí.

Casi 150 de los 193 miembros de Naciones Unidas ya han reconocido la condición de Estado palestino, la mayoría de ellos hace décadas. Estados Unidos y otras potencias occidentales se han abstenido, diciendo que el reconocimiento del Estado palestino debería ser parte de un acuerdo final que resuelva el conflicto de varias décadas en Oriente Medio.

Los anuncios de reconocimiento son en gran medida simbólicos y son rechazados por Israel.

Una solución de dos Estados vería la creación de un Estado de Palestina junto a Israel en la mayor parte o en toda la Cisjordania ocupada, la Franja de Gaza y Jerusalén Este, territorios capturados por Israel durante la guerra de Oriente Medio de 1967 y que los palestinos quieren para su Estado.

Albanese desestimó el lunes las insinuaciones de que la medida fuera meramente simbólica.

"Esta es una contribución práctica para generar un impulso", destacó.

“Australia no actúa sola en esto”.

En la vecina Nueva Zelanda, el ministro de Relaciones Exteriores Winston Peters dijo el lunes que su gobierno "evaluará cuidadosamente su postura" sobre el reconocimiento de un Estado palestino antes de tomar una decisión formal en septiembre.

"Nueva Zelanda ha sido clara durante algún tiempo en que nuestro reconocimiento de un Estado palestino es una cuestión de cuándo, no de si", subrayó Peters en un comunicado.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.