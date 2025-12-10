Australia retoma control con restricción para adolescentes en redes, dice gobierno
Australia comenzó a retomar el control de manos de los poderosos gigantes tecnológicos con sus históricas leyes que prohíben a menores de 16 años en redes sociales, afirmó el...
LA NACION
Australia comenzó a retomar el control de manos de los poderosos gigantes tecnológicos con sus históricas leyes que prohíben a menores de 16 años en redes sociales, afirmó el miércoles el primer ministro, Anthony Albanese.
"Esto es pionero en el mundo. Esto es Australia diciendo que ya basta. Es sobre nuestras familias retomando el control", expresó Albanese en un discurso sobre la entrada en vigor de las leyes.
Aseguró que se trata de "uno de los mayores cambios culturales que nuestra nación ha enfrentado".
El gobierno australiano ha dicho que se necesitan medidas sin precedentes para proteger a los niños de los "algoritmos depredadores" que llenan los teléfonos con acoso, sexo y violencia.
