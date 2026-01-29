Australia: Sabalenka otra vez finalista

Sabalenka aplastó por 6-2 y 6-3 a la ucraniana Elina Svitolina, duodécima del escalafón femenino, e irá en busca de su quinto título en un Grand Slam tras haber ganado también el US Open en 2024 y 2025, aunque para ello deberá derrotar a Rybakina, campeona en Wimbledon en 2022, que despachó por 6-3 y 7-6 (9/7) a la estadounidense Jessica Pegula, sexta del ranking

Será la primera final de un Grand Slam para la rusa nacionalizada kazaja desde aquella que animó en Melbourne en 2023 frente a Sabalenka, que abdicó al trono en la pasada temporada al caer en la final frente a la estadounidense Madison Keys, novena del escalafón, que en esta edición se despidió del torneo al caer en sets corridos y en tercera ronda frente a su compatriota Pegula, quien hoy corrió la misma suerte

No la tendrá fácil la kazaja, que superó en seis de los 14 duelos previos a la bielorrusa, que sacó ventaja en el historial al ganar los primeros cuatro, pero cayó en el último, cuando chocaron en la final del WTA Finals del año pasado que cerró la temporada en Riad, Arabia Saudita, y que en Melbourne se instaló en la definición sin haber cedido un solo set

Hoy, la número uno del mundo jugó poco más de una hora para sacar el primer pasaje ante una Svitolina que sintió la diferencia de potencia física y la mayor velocidad de impacto de su rival y se limitó a defenderse, a pesar de lo cual conectó 12 tiros ganadores, contra 19 de Sabalenka, que cometió 15 errores no forzados, dos menos que la ucraniana, y tras el partido destacó: "me cuesta creer el resultado, pero el trabajo aún no terminó"

Una hora y 40 minutos le demandó a Rybakina desembarazarse de Pegula, a la que superó con más claridad en el primer set, que sentenció en poco más de media hora, tras el cual volvió a quebrar el servicio de su rival, pero concedió alguna ventaja a la estadounidense, que con un tenis más agresivo y arriesgado volvió a meterse en partido, remontó tres match-point y llevó la definición al tie-break

La potencia de la kazaja hizo la diferencia y tras remontar dos set points, conectó un "ace" y luego un revés imposible de devolver para Pegula y se aseguró el segundo pasaje a la final del Abierto de Australia, que espera ahora por los finalistas en el cuadro masculino, donde chocarán los primeros cuatro preclasificados y primeros cuatro del ranking, algo que no sucedía desde hacía 13 años

Aquella vez, el campeón fue el serbio Novak Djokovic, actual número cuatro del mundo, que venció en la final al escocés Andy Murray para sumar la cuarta de sus diez coronas en Melbourne, donde chocará mañana con su sucesor en el trono: el italiano Jannik Sinner, número dos del ranking y ganador de las pasadas dos ediciones, mientras que por la otra llave chocarán el español Carlos Alcaraz (1) y el alemán Alexander Zverev (3), finalista en 2025

Alcaraz, bicampeón en el US Open, en Wimbledon y en Roland Garros, buscará el único título de Grand Slam que falta en sus vitrinas después de haber accedido por primera vez a la final en el Abierto de Australia, y hoy se entrenó ante una multitud pensando en el partido con Zverev, con quien empata en seis triunfos por bando en el historial y que hoy practicó con su hermano Mischa a la vista de todos también

Sinner lo hizo a reparo, en el National Tennis Center, lejos de las miradas curiosas y tratando de enfocarse en el que será su undécima confrontación generacional con Djokovic, a quien superó en seis oportunidades, cinco de las cuales en los últimos cinco partidos que animaron, incluidas las semifinales de Roland Garros y de Wimbledon el año pasado, mientras que el serbio se entrenó con el juvenil australiano de origen macedonio Daniel Jovanoski. (ANSA)