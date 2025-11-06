Australia sanciona a ocho individuos y entidades vinculadas a Corea del Norte por delitos cibernéticos

MADRID, 6 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Australia han impuesto este jueves sanciones contra ocho individuos y entidades vinculadas a Corea del Norte por la presunta implicación en delitos cibernéticos y actividades "maliciosas" que permiten financiar en última instancia el programa armamentístico norcoreano.

El Ministerio de Exteriores australiano, que ha indicado que estos recursos son utilizados para "apoyar y financiar los programas ilegales de armas de destrucción masiva y misiles balísticos", ha explicado que entre los sancionados se encuentra un programador norcoreano identificado como Park Jin Hyok.

Asimismo, estas medidas también afectan a grupos "delictivos" con los que estaría vinculado, como Lazarus Group y Chosun Expo, así como las organizaciones norcoreanas Andariel y Kimsuky.

Estas sanciones han sido introducidas tan solo un día después de que las autoridades estadounidenses adoptaran medidas similares contra personas y grupos vinculados a Pyongyang, una decisión que ya ha sido condenada por las autoridades norcoreanas.