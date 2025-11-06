Australia sanciona a ocho individuos y entidades vinculadas a Corea del Norte por delitos cibernéticos
Australia.- Australia sanciona a ocho individuos y entidades vinculadas a Corea del Norte por delitos cibernéticos
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 6 de noviembre de 2025 (Europa Press) -
Las autoridades de Australia han impuesto este jueves sanciones contra ocho individuos y entidades vinculadas a Corea del Norte por la presunta implicación en delitos cibernéticos y actividades "maliciosas" que permiten financiar en última instancia el programa armamentístico norcoreano.
El Ministerio de Exteriores australiano, que ha indicado que estos recursos son utilizados para "apoyar y financiar los programas ilegales de armas de destrucción masiva y misiles balísticos", ha explicado que entre los sancionados se encuentra un programador norcoreano identificado como Park Jin Hyok.
Asimismo, estas medidas también afectan a grupos "delictivos" con los que estaría vinculado, como Lazarus Group y Chosun Expo, así como las organizaciones norcoreanas Andariel y Kimsuky.
Estas sanciones han sido introducidas tan solo un día después de que las autoridades estadounidenses adoptaran medidas similares contra personas y grupos vinculados a Pyongyang, una decisión que ya ha sido condenada por las autoridades norcoreanas.
- 1
Sheinbaum denunció al hombre que la acosó: “Si esto le hacen a la presidenta, ¿qué va a pasar con todas las mujeres?”
- 2
La nueva CGT nace debilitada para negociar la reforma laboral de Milei
- 3
La faceta empresarial de Lionel Messi: su marca personal, clubes, gastronomía y propiedades
- 4
El estratega que mueve US$1,15 billones y decide el futuro de Arabia Saudita