Australia: shock en Perth, matan a sus hijos autistas y se suicidan

Los servicios de rescate recibieron una llamada de emergencia de una trabajadora social que asistía regularmente a los chicos, ambos con autismo severo no verbal, quienes habían visitado la casa de la familia Clune para una visita concertada previamente. La trabajadora social encontró una nota en la puerta que decía "Prohibido entrar", junto con instrucciones para llamar a los servicios de emergencia.

Cuando llegaron los agentes, descubrieron que los cuatro miembros de la familia Clune estaban muertos, junto con sus dos perros y su gato. Los cuerpos fueron encontrados en diferentes partes de la casa, mientras que la policía declaró que las muertes no fueron violentas y que no se utilizaron armas.

Supuestamente, los niños fueron gaseados, seguido de la muerte de las mascotas de la familia, y finalmente la pareja se suicidó.

La policía afirmó que aún investiga la causa exacta de la muerte, pero confirmó los informes de que se encontró una carta que también contenía detalles sobre cómo los padres querían que se manejaran sus finanzas después de su muerte.

Familiares y un ex trabajador social afirmaron que la pareja se había quejado de la falta de apoyo del Plan Nacional de Seguro por Discapacidad (NDIS) y que probablemente habían llegado al límite de sus fuerzas, teniendo que cuidar de sus hijos a tiempo completo.

Clune y sus dos hijos asistían a la escuela Christ Church Grammar en el oeste de Perth, una de las escuelas privadas más prestigiosas de Australia Occidental, con cuotas que llegaban a los $34.000 para los alumnos de primaria y $37.000 para los de secundaria.

El primer ministro de Australia Occidental, Roger Cook, afirmó que su gobierno aprenderá de la tragedia y evaluará si se necesitan cambios y mejoras. También se está llevando a cabo una investigación para determinar si el NDIS recortó o redujo la financiación de apoyo familiar.

Una semana después de la tragedia, la Comisionada contra la Discriminación por Discapacidad, Rosemary Kayess, enfatizó que "si bien aún no conocemos todos los detalles, es importante que la gravedad de la situación no se vea disminuida por el hecho de que los dos adolescentes eran autistas y necesitaban apoyo. Nunca hay justificación para la violencia o el asesinato en una familia". (ANSA).