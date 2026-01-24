Australia: Sinner ante Darderi

El número dos del mundo cedió su primer set en el certamen por 4-6 ante el estadounidense Eliot Spizzirri, octogésimoquinto del escalafón, pero se rehabilitó a tiempo y terminó ganando por 6-3, 6-4 y 6-4 después de batallar durante tres horas y 44 minutos con su rival, con un calor abrumador y con los calambres en un Rod Laver Arena que, para su fortuna, cerró su techo retráctil en el momento exacto y le permitió recuperarse a tiempo.

"Hoy tuve suerte", admitiría después el italiano, al aludir también a la suspensión de algunos partidos por las altas temperaturas que le dio el respiro necesario para sacar adelante su partido, el más complicado que afrontó hasta el momento, con coraje, resiliencia y superar esos pasajes adversos que hicieron temer por su continuidad en el certamen en el que busca su tercera consagración consecutiva.

No se la hizo fácil Spizzirri, a quien enfrentó por primera vez en el circuito, del que poco conocía a pesar de haberlo visto jugar en su anterior participación y al que estudió antes de salir a la cancha, donde el estadounidense confirmó lo previsto, jugó sin presiones, con solidez y una madurez sorprendente para un debutante en un torneo de Grand Slam.

En ese primer pasaje del duelo, Sinner no conseguía hacer pie y alternaba golpes de número uno del mundo con "lagunas" que le permitieron a su adversario asestar el primer gran golpe en este Abierto de Australia al arrebatarle el primer set, en el que el campeón sufrió dos quiebres de servicio y terminó cediendo el parcial por 6-4 en el momento menos indicado porque el calor empezaba a pasar factura en las piernas y en la lucidez.

Spizzirri supo aprovechar su momento, pero Sinner apretó los dientes, acomodó las ideas y comenzó a recuperar su solidez con el servicio y su calidad al impactar la pelota para llevarse el segundo set, aunque en el tercero irrumpieron en escena los calambres que redujeron los movimientos del italiano, que llegó a estar 1-3 abajo, un escenario impensado que hacía prever lo peor.

La intervención del fisioterapeuta, pero sobre todo la suspensión momentánea del partido cuando las temperaturas superaron los límites soportables, hicieron el resto y cuando regresaron a la cancha, con otras condiciones y el techo retráctil ya desplegado, se inició la resurrección de Sinner, que pudo soltarse y llevar el partido al terreno que más le convenía y mejor conoce para terminar de confirmar su remontada.

"Traté de relajarme y de cambiar mi juego en algunos puntos y funcionó", explicó luego, una vez decretado el triunfo en un partido en el que recuperó su solvencia con el servicio (conectó un total de 17 aces en el partido) y terminó inclinando la balanza a su favor en un duelo que cambió la inercia a partir de aquel 1-3 abajo del italiano, que en el set definitivo pareció tener una marcha más que impidió cualquier reacción de un Spizzirri.

Los golpes profundos y seguros de Sinner le garantizaron una victoria clave, como él mismo reconoció al afirmar que "si él hubiese logrado mantener el ritmo y el nivel que estaba teniendo y hubiésemos seguido jugando el partido con esas temperaturas y yo haciéndolo como lo venía haciendo, creo que mi Abierto de Australia se hubiese terminado hoy mismo".

"Pero cuando logras mantener una mentalidad positiva, lo habitual es que sucedan cosas positivas", completó al expresar su alegría por la clasificación de Darderi, su próximo rival al que nunca enfrentó, y de Musetti: "Es fantástico que tres italianos hayamos avanzado a la segunda semana en Melbourne", dijo Sinner, palpitando un nuevo duelo "azzurro" en Australia.

Musetti ganó el primero ante Lorenzo Sonego (40) en segunda ronda y ahora será el turno del campeón y de Darderi, vigesimoquinto del ranking, nacido en la localidad argentina de Villa Gesell, que sigue adelante y hoy despachó al ruso Karen Khachanov (18) por 7-6 (7/5), 3-6, 6-3 y 6-4 en una de las victorias más importantes de su carrera y ante un rival acostumbrado a instalarse en octavos de final de los Grand Slam.

La gran condición atlética del italiano y la solidez mental de un veterano, a pesar de sus 23 años, fueron la clave de este triunfo de Darderi, que también lo sustentó con un gran servicio (ganó el 80 por ciento de los puntos con su primer saque) y comentó luego: "Supe manejar los nervios en los momentos importantes" y consideró "algo bellísimo avanzar a la segunda semana en este torneo".

"Es especial, pero creo que también merecido para nosotros, los tenistas italianos, que estamos trabajando duro cada día", agregó Darderi al aludir a Musetti, quinto del ranking con chances de trepar al tercer puesto, que hoy derrotó al checo Tomas Machac (24) en otra extensa batalla que se extendió por casi cuatro horas y media y se saldó con parciales de 5-7, 6-4, 6-2, 5-7 y 6-2.

Musetti, que avanzó por primera vez en su carrera a los octavos de final en Australia, será rival del estadounidense Taylor Fritz (9), vencedor por 7-6 (7/5), 2-6, 6-4 y 6-4 del suizo Stanislas Wawrinka (139), ex número tres del mundo que fue campeón en 2014 (venció al español Rafael Nadal en la final) de este torneo, el que participó gracias a una "wild card" concedida a modo de reconocimiento en la temporada que marcará su despedida del tenis y hoy marcó su despedida de Melbourne, que festejó bebiéndose una cerveza bien fría.

"Estaba preparado para luchar hasta el final y sabía que jugaríamos con muchísimo calor. Al principio me faltó ritmo en los intercambios de golpes, pero logré mantenerme enfocado y gracias a la gran condición física con la que llegué a Melbourne pude remontar este partido que, confieso, me siento feliz de que haya terminado", afirmó Musetti, al permitirse una humorada cuando afirmó: "En el primer set, saqué como mi madre (te quiero, mamma...)".

También Musetti tuvo un respiro del sofocante calor cuando el techo retráctil se cerró en el quinto y definitivo set: "Fue una bendición porque jugamos varias horas en un nivel muy alto.

Tomas se mueve muy bien en la cancha y encontrarle el punto débil no fue fácil", agregó el italiano, según el cual esta victoria "fue una prueba de madurez que logré superar al haber podido transformar esa rabia inicial en energía positiva".

Qué decir de Djokovic, actual número cuatro del mundo, que a los 38 años celebró 400 triunfos en torneos de Grand Slam (cifra nunca alcanzada por otro tenista, ya sea hombre o mujer) y su centésimosegunda victoria en este torneo, cifra solamente igualada por el también legendario tenista suizo Roger Federer, quien sufrió 15 derrotas en el Abierto de Australia que conquistó en seis oportunidades, cinco más que el serbio.

"Nole" superó por 6-3, 6-4 y 7-6 (7/4) al neerlandés Botic Van De Zandschulp (75) en dos horas y 44 minutos para avanzar a cuarta ronda sin ceder un solo set y comentó: "Todavía estoy en carrera", tras sacar pasaje a la segunda semana de este torneo por septuagésima vez (también en ese rubro superó a Federer, que en sus tiempos lo hizo en 69 oportunidades).

Su próximo "escollo" será el checo Jakub Mensik (17), que es 18 años más joven y hoy se impuso por 6-2, 7-6 (7/5) y 7-6 (7/5) frente al estadounidense Ethan Quinn (80). El ganador de este duelo chocará en cuartos con el vencedor del que sostendrán Musetti y Fritz, cuyo compatriota Ben Shelton (7) también se instaló en octavos al derrotar por 6-4, 6-4 y 7-6 (7/5) al monegasco Valentin Vacherot (31).

"El descanso será fundamental para recuperar energías", afirmó Shelton, al reconocer también que "si no hubiesen cerrado el techo, no sé si hubiese podido completar este partido". Su próximo rival será el noruego Casper Ruud (13), que eliminó al croata Marin Cilic (70) por 6-4, 6-4, 3-6 y 7-5, y el ganador del duelo chocará con el vencedor de Sinner-Darderi por el boleto a semifinales.

Entre las damas, las italianas Jasmine Paolini y Sara Errani (campeonas olímpicas en París 2024) se despidieron en segunda ronda al ser vencidas por las australianas Talia Gibson y Kimberly Birrell con parciales de 3-6, 6-3 y 7-6 (10/8), en una jornada en la que también le dijo adiós a Melbourne la japonesa Naomi Osaka, afectada por "problemas físicos" que le allanaron el camino a octavos a la local Maddison Inglis, rival de la polaca Iga Swiatek.

La actual número dos del mundo, cuatro veces campeona en Roland Garros (2020, 2022, 2023 y 2024), ganadora del US Open en 2022 y en Wimbledon el año pasado, tratará de sacarse la espina en Melbourne, donde en sus mejores actuaciones hasta el momento no logró superar las semifinales, instancia que alcanzó en 2022 y en 2025. (ANSA).