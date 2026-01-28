Australia: Sinner-Djokovic en semis

Sinner se impuso por 6-3, 6-4 y 6-4 ante el estadounidense Ben Shelton, séptimo del escalafón, y Djokovic, actual número cuatro del ranking, caía por 4-6, 3-6 y 1-3 ante el italiano Lorenzo Musetti cuando el quinto del mundo abandonó por lesión, impidiendo un inédito duelo "azzurro" en semifinales.

"Siempre es difícil jugar con Shelton, tiene un servicio que mejora año tras año", reconoció Sinner al explicar: "cómo logré responder? No lo sé, creo que por instinto. No hay muchos zurdos en el circuito y eso complica aún más las cosas. Pero hoy creo que devolví el partido brillantemente", agregó.

"Tuve algunas dificultades al comienzo del torneo, pero ganar me da confianza. Me siento físicamente más fuerte que el viernes pasado", agregó el italiano, que enfrentará a Djokovic por quinta vez en una semifinal de Grand Slam, rubro en el cual el serbio ostenta el récord de 24 coronas.

En el historial, Sinner aventaja a "Nole" por seis triunfos contra cuatro, cinco de ellos en los últimos cinco enfrentamientos, siendo la última victoria del serbio en el ATP Finals de Turín 2023, en el que el italiano también lo sucedió en el trono en las pasadas dos ediciones.

Sinner reconoció que "este es uno de esos momentos para los que te entrenas y para vencerlo tienes que estar en tu mejor momento. Tenemos suerte de tener a Novak todavía en este nivel, a su edad. Esperemos que sea una gran batalla, ya veremos...", concluyó el italiano de 24 años, 14 menos que su próximo adversario.

El duelo generacional fue posible por la mala fortuna de Musetti, quien tras haber accedido por primera vez a cuartos de final en Australia sufrió un problema en el muslo derecho que le allanó el camino a Djokovic.

"Estaba listo para hacer las valijas porque hoy Musetti fue el mejor de los dos en la cancha, pero no tuvo suerte. Sólo puedo desearle una pronta recuperación", reconoció "Nole" tras sumar su décimo triunfo en 11 duelos frente al italiano, que lo venció por única vez en el Masters 1000 de Montecarlo de 2023.

"En los dos primeros sets, no sentía la pelota. Tenía algunas ampollas", explicó Djokovic, al comentar que "no era nada grave, pero él era más fuerte que yo y le doy gracias a Dios por la oportunidad de jugar otra semifinal. Rezaré un poco más esta noche", completó.

"Hoy jugué uno de los mejores partidos de mi vida, por la importancia y por el rival, el tenista que más títulos ganó en la historia", dijo Musetti, sin poder disimular su frustración al reconocer que "esto es lo que más me enfurece porque, además, no comprendo los motivos de esta lesión".

"Comencé a sentir un dolor más fuerte en la pierna derecha al comienzo del tercer set. No hubiera imaginado nunca que podía llegar a jugar así y tener que abandonar por una lesión es más doloroso aún", completó el italiano, al destacar que los primeros síntomas de que algo andaba mal los tuvo en "el tercer juego del segundo set".

"Le dije a mi equipo que me había lesionado y me dijeron que apretase los dientes y siguiera adelante. Lo hice porque, salvo por ese detalle, me sentía muy bien. Pero el problema no desapareció y cuando volví a la cancha después de pedir tiempo médico, el dolor empeoró", explicó.

"Antes de iniciar la temporada, me sometí a exámenes para descartar cualquier situación de este tipo. No tengo palabras para describir lo que siento. No podía vendarme porque era en la parte superior del muslo. Cuando vuelva a casa, me haré controles para ver de qué se trata", completó Musetti.

De paso, recordó que la dolencia es "en la misma pierna que me lesioné en Roland Garros, pero en un lugar diferente" y comentó que decidió tirar la toalla cuando "después de una pausa el dolor se incrementó y me impidió impactar la pelota con el drive porque no podía afirmarme y no podía seguir jugando así".

Musetti vuelve a Italia con esa sensación de frustración por lo que pudo haber sido y no fue, y Djokovic se instaló en su quincuagésima cuarta semifinal de un Grand Slam, decimotercera en Melbourne, que lo enfrentará el viernes con el campeón vigente.

"Vi lo que sucedió con Lorenzo. Lo lamento realmente porque entiendo la frustración que debe sentir y únicamente puedo desearle que no sea nada serio porque nunca es fácil empezar una temporada con una lesión", comentó Sinner.

"Novak está jugando en gran nivel y por eso no puede darse nada por descontado. Disfruto el presente porque todo puede cambiar de un momento a otro", explicó el italiano, al elogiar al serbio porque "es el tenista más profesional de todos y sabe manejar cada situación".

"Él es una inspiración para mí, como lo es también Carlos (Alcaraz, el español número uno del mundo que en la víspera avanzó a su primera semifinal en Melbourne, único Grand Slam que aún no conquistó, Ndr)", completó Sinner. Entre las damas, la estadounidense Jessica Pegula, sexta del ranking femenino y finalista del US Open en 2024, avanzó a semifinales al derrotar a su compatriota Amanda Anisimova, cuarta del escalafón, por 6-2 y 7-6 (7/1) y se las verá con la kazaja Elena Rybakina (5), que frustró a la polaca Iga Swiatek (2), al superarla por 7-5 y 6-1.

Swiatek, semifinalista del Abierto de Australia en 2022 y 2025, no pudo romper el "tabú" en el único Grand Slam que aún no conquistó la cuatro veces campeona de Roland Garros (2020, 2022, 2023 y 2024) y ganadora en el US Open 2022 y en Wimbledon el año pasado.

En el All England, Rybakina jugó la última de sus cuatro semifinales en un Grand Slam y logró la corona en 2022. Ahora irá por su segunda final en Melbourne tras la que disputó en 2023, cuando cayó frente a la bielorrusa Aryna Sabalenka (1), que repitió halago al año siguiente y en 2025 perdió la definición frente a la estadounidense Madison Keys (9).

La campeona abdicó a la corona en tercera ronda al caer en sets corridos frente a Pegula, que ahora irá por el pasaje a la final ante Anisimova, mientras que por la otra llave chocarán Sabalenka y la ucraniana Elena Svitolina (11), que eliminó en cuartos a la estadounidense Coco Gauff (3), campeona del US Open en 2023 y en Roland Garros en 2025. (ANSA).