Australia: Sinner y Djokovic avanzan

"Me sentí realmente bien, mental y físicamente, y es el mejor inicio de temporada en un torneo tan importante para mí", afirmó Sinner tras derrotar en una hora y 49 minutos al australiano James Duckworth (88) por 6-1, 6-4 y 6-2.

"Estuve acertado con el servicio y con la devolución ante un rival que pasó por muchas operaciones y a quien me alegró volver a ver jugar tan bien", completó antes de agradecerle "al público australiano porque fue muy honesto en el aliento".

"Estoy jugando en buen nivel, pero tengo que seguir mejorando, por ejemplo, cuando voleo de revés y la pelota no llega a la red. Le pediré ayuda al muchacho que me derrotó en el 'Million Dollar 1 Point Slam'...", bromeó al aludir al particular desafío previo al inicio del Abierto de Australia que perdió ante el local Jordan Smith, un ex tenista y actual instructor que luego se llevó el premio mayor.

El próximo rival de Sinner será el estadounidense Eliot Spizzirri (85), vencedor del chino Yibing Wu (168) por 6-2, 6-4, 6-7 (4/7), 4-6 y 6-3, de quien destacó: "lo seguí un poco el año pasado y hoy vi su partido. Es un jugador agresivo, pero nunca lo enfrenté y no lo conozco tanto. Deberé estudiarlo".

El italiano se impuso en un partido en el que hizo prevalecer la efectividad de su servicio (conectó 18 aces) y en el que la temperatura estuvo a contracorriente de lo que venía sucediendo: "estaba un poco frío, pero sin viento se hizo todo más fácil", reconoció el vencedor.

El pronóstico meteorológico anticipa jornadas de hasta 38 grados y el relativo a los resultados un posible choque en octavos con su compatriota Luciano Darderi (25), oriundo de la localidad argentina de Villa Gesell, que hoy superó al argentino Sebastián Báez (36) por 6-3, 1-6, 6-4 y 6-3.

Darderi se impuso en dos horas y media tras superar algunos problemas físicos que acusó en el debut frente al chileno Cristian Garín y demostró gran capacidad de resiliencia y fortaleza mental en una superficie que no es su favorita (se siente más cómodo en polvo de ladrillo) ante como Báez, luego de lo cual reconoció: "mi objetivo es meterme entre los 20 mejores del ranking".

Para que se produzca el duelo italiano en octavos, Sinner debería derrotar a Spizzirri y Darderi al ruso Karen Khachanov (18), vencedor del estadounidense Nishesh Basavareddy (242) por 6-1, 6-4 y 6-3, asegurando un nuevo choque "azzurro" en el Rod Laver Arena, después del que Lorenzo Musetti (5) le ganó hoy a Lorenzo Sonego (40) por 6-3, 6-3 y 6-4.

"No fue un partido fácil de preparar, de jugar, ni de gestionar", admitió el vencedor al aludir al duelo con su compatriota, junto al cual venía de celebrar el título en el torneo de dobles del ATP 250 de Hong Kong, al derrotar en la final justamente a Khachanov y al también ruso Andrey Rublev.

"Él es uno de mis mejores amigos en el circuito y ganamos un título juntos recientemente. Compartimos muchos lindos recuerdos y no es fácil separar el afecto del juego cuando te enfrentas a un amigo", reconoció Musetti, que le dedicó el triunfo a su preparador físico Damiano Fiorucci, con problemas de salud, y al entrenador Simone Tartarini, quien regresó a Italia por el fallecimiento de un familiar.

"Fue una semana complicada a nivel humano, pero más que generarme presión o tensión, me dio más responsabilidad. A ellos quiero dedicarles la victoria", afirmó Musetti, cuyos compatriotas Simone Bolelli y Andrea Vavassori quedaron eliminados en primera ronda ante el alemán Hendrik Jebens y el taiwanés Ray Ho, que se impusieron por 6-7 (6/8), 7-6 (7/2) y 6-4.

El próximo rival de Musetti será el checo Tomas Machac (24), que se impuso por 6-4, 3-6, 7-6 (7/5) y 7-6 (7/5) frente al griego Stefanos Tsitsipas (35), que llegó al tercer puesto del ranking en 2021 y fue finalista en este torneo dos años después, cuando cayó en la final frente al eterno Djokovic.

Derrota con sabor a gloria en Melbourne fue la que sufrió hoy el también italiano Francesco Maestrelli (141) justamente ante el legendario Djokovic, quien a los 38 años sigue refrendando su vigencia al imponerse por 6-3, 6-3 y 6-2 en dos horas y 16 minutos para quedar a un triunfo de convertirse en el primer tenista de la historia en sumar 400 en un Grand Slam.

Son 101 las victorias que acumula "Nole" en el Abierto de Australia, en su vigesimoprimera participación en el torneo, en el que sumó su octogésimo primer triunfo en un torneo "Major", y a quien Maestrelli saludó con afecto al final del partido que disputaron en el Rod Laver Arena.

"Le agradecí por la lección", confesó el italiano al aludir al saludo de rigor en la red y al comentar que Djokovic le respondió: "Gracias a ti por este lindo partido", reconociendo que "a nadie le gusta perder y no puedo estar contento, pero sí conforme con mi tenis ante una leyenda como él. Fue una experiencia increíble en mi primer Grand Slam".

El tenista serbio tuvo un gesto insólito porque luego de su victoria abrazó un gigantesco árbol de origen brasileño plantado en los jardines de Melbourne, que explicó así: "Es un rito que celebró junto con un viejo amigo aquí, mi amigo más viejo en Melbourne".

"Tenemos una relación maravillosa porque curó mis heridas y me hizo compañía. La naturaleza suele ser una aliada poderosa y con este árbol tengo una amistad de más de 20 años", completó Djokovic.

"Nole" buscará el pasaje a octavos de final frente al neerlandés Botic Van de Zandschulp (75), vencedor del chino Juncheng Shang (318) por 7-6 (8/6), 6-2 y 6-3, por la misma llave en la que avanzaron el checo Jakub Mensik (17) y el estadounidense Ethan Quinn (80).

Por la de Musetti y Machac sacaron pasaje a la tercera ronda el inoxidable suizo Stanislas Wawrinka (139), ex número tres del mundo en 2014, cuando se consagró campeón en Australia (también celebró en Roland Garros en 2015 y en el US Open en 2016) y el estadounidense Taylor Fritz (9), finalista del US Open en 2024.

Wawrinka, de 40 años y quien se retirará del tenis al final de la actual temporada, superó al francés Arthur Gea (198) por 4-6, 6-3, 3-6, 7-5 y 7-6 (7/3), en tanto que Fritz doblegó por 6-1, 6-4 y 7-6 (7/4) al checo Vit Kopriva (101) (ANSA).