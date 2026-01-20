Australia: Sinner y Musetti avanzan

Una escena que se repitió en el partido que el también italiano Lorenzo Musetti (5) le ganaba al belga Raphael Collignon (72) cuando estaba en ventaja en el cuarto set, después de haber cedido el primero y ganado los siguientes dos.

Sinner se imponía por 6-2 y 6-1 cuando Gaston dijo basta y lamentó haber atrapado el pasaje a segunda ronda debido a una dolencia de su rival: "No quería ganar de este modo. Noté que no estaba conectando el servicio con mucha potencia en el segundo set".

"Tiene un gran talento y sabía qué esperar de él. Yo estaba jugando bien y me siento preparado porque trabajé mucho. Estoy conforme con mi nivel de hoy y con la victoria, pero no quería ganar así", reiteró el italiano, al confesar que "al principio me sentí un poco tenso, pero después me solté y tengo que enfocarme en divertirme".

Su próximo rival, el jueves, será el australiano James Duckworth (88), quien aprovechó bien la "wild card" que le otorgaron los organizadores y se impuso ante el croata Dino Prizmic (127), "lucky loser" al que despachó por 7-6 (7/4), 3-6, 1-6, 7-5 y 6-3.

Musetti también aprovechó una lesión de su rival para avanzar, aunque Collignon le dio trabajo antes de "tirar la toalla" pues le ganó por 6-4 el primer set, antes de ceder el segundo por 7-6 (7/3) y el tercero por 7-5, y caía por 3-2 en el cuarto.

"No me gustó mi nivel de juego. No fue un partido fácil en absoluto, pero sabía que así sería. Raphael es un jugador realmente fuerte que hizo un gran trabajo en el último mes y sabía que me costaría derrotarlo", explicó Musetti, al reconocer que en el traspié del primer set influyó lo anímico.

"Me costó encontrar el ritmo debido a la emoción que sentía por estar jugando el primer partido de un Grand Slam, pero después me solté un poco más y pude invertir la tendencia", destacó, al reiterar que "las sensaciones que tuve durante todo el partido no fueron las mejores".

"Sobre el final, logré servir mejor y ser más incisivo con el drive y conseguí acertar golpes más variados con el revés y creo que allí estuvo la clave del triunfo, pero sé que tengo que mejorar", agregó Musetti, cuyo próximo rival será su compatriota Lorenzo Sonego (40), junto al cual acaba de ganar el torneo de dobles del ATP 500 de Hong Kong.

Sonego también sustentó en un óptimo servicio su triunfo en sets corridos frente al español Carlos Taberner (99), al que doblegó por 6-4, 6-0 y 6-3, tras lo cual confesó: "Nunca es lindo enfrentar a un amigo, pero el tenis es así, aunque pase lo que pase no comprometerá la excelente relación que tenemos".

"Con Musetti será un partido muy duro y tendrá que mejorar si quiero derrotarlo porque es un jugador muy fuerte. Por algo está entre los mejores cinco del mundo. Si pretendo ganarle, deberé jugar en mi nivel más alto", completó Sonego al reiterar que "chocar con un compatriota y un amigo es siempre una desventaja".

También debutó con triunfo el italiano Luciano Darderi (25), vencedor del chileno Cristian Garín (82) por 7-6 (7/5), 7-5 y 7-6 (7/3) y próximo rival de otro sudamericano, el argentino Sebastián Báez (36), que superó al francés Giovanni Mpetshi Perricard (61) por 6-4, 6-4, 3-6, 7-5 y 6-3.

Mientras Sinner extendía a 15 su racha de triunfos consecutivos en Melbourne ante un Gaston que con lágrimas en los ojos reconoció que no se sentía en condiciones de seguir, al parecer producto de un virus intestinal que también afectó a Darderi y al también italiano Flavio Cobolli.

En el camino quedaron en el estreno sus compatriotas Luca Nardi (108), derrotado por el chino Wu Yibing (168) con parciales de 7-5, 4-6, 6-4 y 6-2, y Elisabetta Cocciaretto (80), flamante campeona del WTA 250 de Hobart, que se despidió de Melbourne ante la austríaca Julia Grabher por 7-5, 2-6 y 6-4.

Sus compatriotas Sara Errani y Jasmine Paolini, campeonas el año pasado en Roland Garros después de lograr el oro olímpico en los Juegos de París 2024, salieron airosas hoy en su debut en Australia en el torneo de dobles al derrotar por 6-3 y 6-2 a la dupla conformada por la británica Maia Lumsden y la Tang Qianhui.

En el torneo de individuales, la ucraniana Oleksandra Oliynykova se despidió en el estreno al caer por 7-6 (8/6) y 6-1 ante la estadounidense Madison Keys, novena del ranking y defensora del título, pero consideró que haber podido disputar este torneo fue como "cumplir el sueño de mi padre", que combate en el frente contra las tropas rusas y -dijo- "seguramente se sentirá orgulloso de mí".

La ucraniana llamó la atención por su "look" desenfadado, con varios tatuajes en el cuerpo e incluso en el rostro, que contrastó con la indumentaria de diseño propio que lució la japonesa Naomi Osaka (17), campeona de este torneo en 2019 y 2021, en la que sobresalía un sombrero de ala ancha acompañado por un velo transparente en un vestido plisado, acompañado por una sombrilla blanca.

"Cuando pienso en las jugadoras que me precedieron, pienso en cómo esos momentos, esas miradas, se convirtieron en recuerdos que perdurarán para siempre. Por lo general, son otros quienes escriben nuestras historias. Esta vez yo quise escribir un poco de la mía", destacó luego de superar por 6-3, 3-6 y 6-4 a la croata Antonia Ruzic (65). (ANSA).