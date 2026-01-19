Australia: tercer surfista atacado por un tiburón en Sídney

El joven de 20 años sufrió graves lesiones en las piernas y fue hospitalizado en estado crítico, según informó la policía de Nueva Gales del Sur en un comunicado. Fue rescatado del agua por transeúntes que le brindaron primeros auxilios antes de que llegaran los paramédicos a una playa en el norte de Sídney.

Todas las playas del norte de la ciudad fueron cerradas hasta nuevo aviso.

Unas horas antes del ataque, un tiburón arrancó un gran trozo de la tabla de un joven surfista a unos 4 kilómetros al norte de la costa. El niño, de unos 10 años, resultó ileso, pero la playa fue cerrada inmediatamente después del ataque.

Ayer, un niño de 12 años resultó gravemente herido por un tiburón mientras nadaba en el puerto de Sídney. Fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Infantil de Sídney.

En Australia, desde que comenzaron los registros en 1791, se han registrado más de 1.280 incidentes con tiburones, incluyendo más de 250 muertes, según una base de datos que detalla las interacciones entre humanos y tiburones.

La creciente congestión de las aguas y el aumento de la temperatura oceánica, que parecen influir en los patrones migratorios de los tiburones, se encuentran entre las causas del aumento de los ataques, a pesar de que la sobrepesca está acabando con algunas especies, según los científicos.

En septiembre, un tiburón blanco mató a un surfista en una playa concurrida al norte de Sídney. Dos meses después, un tiburón toro mató a una mujer que nadaba en una playa remota al norte de Sídney. (ANSA).