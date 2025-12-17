Australia.- Trump llama a la unidad frente al "terrorismo islámico" tras el ataque durante Janucá en la playa de Sídney

MADRID, 17 Dic. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para unirse contra el "terrorismo islámico" durante una recepción este martes en la Casa Blanca con motivo de la Janucá, recordando el asalto mortal del pasado domingo en una playa de Sídney, Australia, donde tenía lugar precisamente esta festividad judía.

"Todas las naciones deben unirse contra las fuerzas malignas del terrorismo islámico radical, y eso es lo que estamos haciendo", ha defendido después de que las autoridades australianas hayan confirmado la motivación yihadista del padre y el hijo que perpetraron el ataque.

El mandatario ha lamentado el "terrible" suceso que se ha cobrado la vida de 15 personas en un discurso en el que ha incidido en la naturaleza del atentado terrorista.

"Permítanme dedicar un momento a enviar nuestro amor y nuestras oraciones a toda nuestra nación, al pueblo de Australia y, en especial, a todos los afectados por el horrible ataque terrorista antisemita. Eso es exactamente lo que es, antisemita", ha afirmado.

Trump ha asegurado que, en calidad de presidente, "siempre apoyaré a los judíos estadounidenses y siempre seré un amigo y un defensor del pueblo judío" y ha bromeado sobre su apoyo a Israel. "¡He hecho tanto por Israel que tengo que leer!", ha manifestado.

El inquilino de la Casa Blanca ha aprovechado para advertir de que, si bien "el lobby más fuerte en Washington hace diez, doce o 15 años era el lobby judío, eso ya no es así". "Hay que tener mucho cuidado. Hay un Congreso en particular que se está volviendo antisemita. Tenemos a AOC (la congresista demócrata Alexandra Ocasio-Cortez) y esa gente", ha declarado.

Trump ha pronunciado estas palabras antes de abandonar el escenario para observar el tradicional encendido de la menorá por la festividad de Janucá.