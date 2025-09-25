Australia va camino de obtener su tercera mayor cosecha de trigo y una recolección récord de cebada

Por Peter Hobson CANBERRA, 25 sep (Reuters) - Australia va camino de recoger este año la tercera mayor cosecha de trigo y la más grande de cebada de su historia, según un sondeo entre analistas, muchos de los cuales han elevado sus estimaciones en las últimas semanas gracias a las favorables condiciones de los cultivos. Australia es el cuarto exportador mundial de trigo y un gran exportador de otros cultivos. Su gran cosecha de trigo se sumará a la abundante oferta mundial, que ha llevado a los futuros de referencia de Chicago a mínimos de cinco años.

Una encuesta realizada entre ocho analistas australianos arrojó una previsión promedio de 35,3 millones de toneladas de trigo, 14,7 millones de toneladas de cebada y 6,45 millones de toneladas de colza en la cosecha que comenzará en las próximas semanas.

En el caso del trigo, la previsión supera la producción de la temporada pasada de 34,1 millones de toneladas y el promedio quinquenal de 33,8 millones de toneladas, aunque sigue estando por debajo del récord de 40,5 millones de toneladas cosechadas en 2022/23.

La producción de cebada superará holgadamente la cosecha del año pasado, de 13,3 millones de toneladas, y el promedio quinquenal, de 13,4 millones de toneladas, y se situará por delante del récord de 14,6 millones de toneladas producidas en 2020/21.

La previsión para la colza es ligeramente superior a los 6,4 millones de toneladas de la temporada pasada y está a la par con el promedio quinquenal de 6,5 millones de toneladas.

"Después de un comienzo difícil, la lluvia ha sido buena en la mayoría de las regiones de cultivo", dijo Michael Whitehead, director ejecutivo de alimentos, bebidas y agroindustria de ANZ.

"Los indicadores procedentes de Australia Occidental parecen muy positivos, y las zonas problemáticas en otros lugares parecen mejores que el año pasado".

También se preguntó a cinco de los analistas encuestados por Reuters por sus cifras hace un mes. En promedio, habían elevado sus estimaciones para la producción de trigo australiano en 1,7 millones de toneladas.

Dicho esto, las lluvias se han secado en algunas partes del este de Australia, inyectando cautela en las perspectivas.

"Las lluvias de octubre serán fundamentales en el sur de Nueva Gales del Sur y en amplias zonas de Victoria y Australia Meridional para impedir que el potencial de cosecha retroceda", dijo Rod Baker, analista de Australian Crop Forecasters.

La cosecha concluirá a finales de año. A continuación figuran las estimaciones de los analistas en millones de toneladas métricas.

Trigo Cebada Colza ANZ 36 15 7 Australian Crop Forecasters 34,4 14 6 Episode 3 34,5-34,75 13,5-14 6,2-6,6 IKON Commodities 36,9 14,8 6,8 Lachstock 36 14,6 6,3 Rabobank 33-34 15 6,5 StoneX 34 12 6 Empresa comercial no 35,9 15,1 7 identificada PROMEDIO 35,3 14,7 6,45 (Reporting by Peter Hobson; Editing by Naveen Thukral)