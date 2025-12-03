Australia y Nueva Zelanda quedan en el mismo grupo del Mundial de Rugby 2027. Argentina contra Fiyi

El anfitrión Australia y el tres veces campeón Nueva Zelanda quedaron el miércoles en el mismo grupo para la ampliada Copa Mundial de Rugby en 2027, con el ganador probablemente enfrentándose al campeón defensor Sudáfrica en los cuartos de final.

Nueva Zelanda, actualmente número dos en el ranking mundial, fue el último equipo extraído en el sorteo por el presidente de World Rugby, Brett Robinson, en Sídney. Australia ya había sido colocada en el Grupo A por encontrarse en el segundo sector de equipos que estaban clasificados del séptimo al duodécimo lugar.

"Como australiano, siempre te encanta (jugar contra) Nueva Zelanda", afirmó el capitán de los Wallabies, Harry Wilson, antes de proponer que el enfrentamiento de la Bledisloe Cup debería ser el partido inaugural del torneo. “¡El partido de apertura de una Copa del Mundo, no hay nada mejor que eso!”

“En la Copa del Mundo, si quieres ganarla, tienes que vencer a los mejores equipos, y ellos son obviamente uno de los mejores equipos del mundo”.

Los All Blacks mantienen una racha de 11 victorias consecutivas contra Australia, dos veces campeona del mundo, que ha caído al puesto número siete en el ranking. Chile y Hong Kong completan su grupo.

Sudáfrica, que busca su tercer título consecutivo, fue el penúltimo equipo extraído en el sorteo y quedó en el Grupo B con Italia, Georgia y Rumania.

El resultado significa que los finalistas de 2023 podrían encontrarse en los cuartos de final, si tanto los Springboks como los All Blacks encabezan sus grupos.

Inglaterra, ganador de la última Copa Mundial de Rugby celebrada en Australia en 2003, quedó en el Grupo F con Gales, Tonga y Zimbabue.

Argentina, sexta en el ranking, quedó en el Grupo C con Fiyi, España y Canadá, mientras que el tres veces finalista Francia se enfrentará a Japón, Estados Unidos y Samoa en el Grupo E. Irlanda está en el Grupo D con Escocia, Uruguay y Portugal.

"Hay muchos enfrentamientos — Inglaterra-Gales, Irlanda-Escocia — hay muchos grupos que van a ser equipos que se conocen entre sí y juegan entre sí a menudo", comentó el entrenador de Australia, Joe Schmidt. Nueva Zelanda "estará mirando a Australia y pensando, 'Bueno, al menos sabremos contra quién nos enfrentamos'.

El entrenador de Francia, Fabien Galthié, dijo que su equipo puede ganar el torneo después de quedarse corto como favorito en casa en 2023, cuando fue derrotado agónicamente por un punto en los cuartos de final por Sudáfrica.

"Sí, esa es nuestra ambición. De manera muy clara digo que sí", afirmó Galthié. "Francia nunca lo ha hecho y esa es nuestra ambición. Ser para siempre los primeros. La presión siempre está ahí de alguna manera y eso es normal".

El segundo del Grupo A se enfrentará al segundo del Grupo E, probablemente Japón, en los octavos de final y probablemente a Inglaterra en los cuartos de final. Los ganadores de los Grupos C y D están sembrados para encontrarse en los cuartos de final.

Los franceses asoman como los favoritos para ganar el Grupo E, lo que establecería un partido de octavos de final contra el segundo del Grupo D y un probable cruce de cuartos de final contra el ganador del choque entre que acaben segundo en los Grupos C y F.

El torneo se amplió a 24 equipos para la edición de 2027, que comienza en Perth el 1 de octubre y culmina en una final el 13 de noviembre en Sídney.

Los equipos fueron divididos en cuatro zonas de seis según las clasificaciones de World Rugby en el momento del sorteo.

La adición de cuatro equipos implicó la creación de una ronda de octavos de final por primera vez, una etapa que el presidente de World Rugby, Robinson, predijo que “traerá mayor riesgo, drama de eliminación más temprano y aún más entretenimiento desde los primeros partidos”.

