Australia y Papúa Nueva Guinea retrasan su tratado de defensa mutua
Australia y Papúa Nueva Guinea decidieron aplazar la firma prevista para este miércoles de un nuevo
Australia y Papúa Nueva Guinea decidieron aplazar la firma prevista para este miércoles de un nuevo tratado que establece un mecanismo de defensa mutua en caso de ataque, anunciaron ambas partes.
El primer ministro australiano, Anthony Albanese, y su homólogo papú, James Marape, tenían previsto suscribirlo en Port Moresby, en momentos en que China busca ampliar su influencia en la región.
Sin embargo, la firma tendrá lugar "tras los trámites gubernamentales en ambos países", indicaron los gobiernos, sin precisar el motivo de este aplazamiento.
Según el texto del tratado, al que tuvo acceso la AFP, ambos países "actuarán para hacer frente al peligro común" una vez entre en vigor el arreglo, en un contexto de "amenazas emergentes para sus intereses nacionales y la seguridad regional".
