Australia y Papúa Nueva Guinea se defenderán "mutuamente" en caso de ataque, según los términos de un nuevo tratado al que tuvo acceso la AFP el martes y que está previsto que se firme esta semana.

"Las partes, respetando la soberanía, la independencia y la integridad territorial de cada una, se comprometen a defenderse mutuamente", asegura el documento.

Este acuerdo, anunciado la víspera por Canberra, se produce en un momento en que China busca ampliar su influencia en la región multiplicando las asociaciones con archipiélagos del Pacífico.

Se espera que el tratado sea firmado el miércoles por el primer ministro australiano, Anthony Albanese, y su homólogo papú, James Marape, en Port Moresby, capital de Papúa Nueva Guinea, que celebra este martes sus 50 años de independencia de Australia.

Ambos países "actuarán para hacer frente al peligro común" en un contexto de "amenazas emergentes para sus intereses nacionales y la seguridad regional", precisa el tratado.

Este también prevé "la integración y la interoperabilidad" de las fuerzas armadas australianas y papúas, además de permitir a los ciudadanos de ambos aliados alistarse en el ejército del otro.

El lunes, el ministro de Defensa australiano, Richard Marles, se refirió a un acuerdo "histórico", en un momento en que su país busca reforzar sus alianzas.

La semana pasada, Albanese estuvo en Vanuatu para discutir un posible acuerdo que reforzara las relaciones bilaterales, sin lograr su firma. El líder vanuatense, Jotham Napat, temía que los términos de la asociación impidieran al archipiélago acceder a la financiación de otros países para "infraestructuras esenciales".

China ha invertido miles de millones de dólares en pequeños Estados oceánicos durante la última década, financiando la construcción de hospitales, estadios y carreteras.

