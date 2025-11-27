Australia/Irán.- Australia incluye a la Guardia Revolucionaria de Irán en su lista de "patrocinadores del terrorismo"

MADRID, 27 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Australia han incluido este jueves a la Guardia Revolucionaria de Irán en su lista de "patrocinadores estatales del terrorismo" siguiendo las recomendaciones de los servicios de Inteligencia, que acusa a esta fuerza de "orquestar ataques contra la comunidad judía australiana".

La ministra de Exteriores del país, Penny Wong, ha indicado que "los ataques de Irán no tienen precedentes y son actos peligrosos, orquestados por un país externo en suelo australiano". "Es por eso que hemos incluido a la Guardia Revolucionaria en esta lista, porque no tiene cabida en Australia", ha dicho, según un comunicado.

En este sentido, ha hecho hincapié en que el Gobierno del primer ministro, Anthony Albanese, "tiene una postura más fuerte frente a Irán que sus predecesores en el cargo y seguirá trabajando para mantener seguros a los australianos".

El pasado mes de agosto, el Gobierno australiano acusó a Irán de estar detrás de dos ataques incendiarios registrados en 2024 en las ciudades de Sídney y Melbourne y dio al embajador iraní una semana para salir de Australia en la que fue la primera expulsión de este tipo desde la Segunda Guerra Mundial.