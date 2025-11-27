Australia/Irán.- Australia pone a la Guardia Revolucionaria de Irán en su lista de "patrocinadores del terrorismo"

MADRID, 27 de noviembre de 2025 (Europa Press)

Las autoridades de Australia han incluido este jueves a la Guardia Revolucionaria de Irán en su lista de "patrocinadores estatales del terrorismo" siguiendo las recomendaciones de los servicios de Inteligencia, que acusa a esta fuerza de "orquestar ataques contra la comunidad judía australiana".

La ministra de Exteriores del país, Penny Wong, ha indicado que "los ataques de Irán no tienen precedentes y son actos peligrosos, orquestados por un país externo en suelo australiano". "Es por eso que hemos incluido a la Guardia Revolucionaria en esta lista, porque no tiene cabida en Australia", ha dicho, según un comunicado.

En este sentido, ha hecho hincapié en que el Gobierno del primer ministro, Anthony Albanese, "tiene una postura más fuerte frente a Irán que sus predecesores en el cargo y seguirá trabajando para mantener seguros a los australianos".

El pasado mes de agosto, el Gobierno australiano acusó a Irán de estar detrás de dos ataques incendiarios registrados en 2024 en las ciudades de Sídney y Melbourne, y dio al embajador iraní una semana para salir de Australia en la que fue la primera expulsión de este tipo desde la Segunda Guerra Mundial.

MEDIDA "INSULTANTE"

Por su parte, el Ministerio de Exteriores iraní ha condenado la decisión "injustificada" de Australia y ha expresado su "enérgica condena" a esta medida "insultante" por parte de Canberra. Además, ha acusado a las autoridades australianas de "violar las normas jurídicas internacionales relativas a la soberanía nacional de los Estados".

Así, ha mostrado su "indignación" por "la adhesión de algunos políticos australianos a la perversa política del régimen genocida israelí de difundir mentiras contra Irán", al tiempo que ha subrayado "la responsabilidad internacional del Gobierno australiano por este acto ilegal", según un comunicado publicado en su cuenta en la red social X.

"Esta acción irresponsable va en línea con el grave error que cometió el Gobierno australiano, basándose en acusaciones completamente falsas e inventadas por las agencias de seguridad del régimen sionista, al usar la larga relación diplomática entre Irán y Australia como un medio de reconciliación y pago de rescate ante el régimen de ocupación sionista", ha denunciado.

En este sentido, Teherán ha reseñado que esta medida del Gobierno australiano "constituye una herejía peligrosa y criminal diseñada por el régimen sionista para desviar la opinión pública del genocidio en Gaza y, por tanto, supone una complicidad por parte de los iniciadores de esta acción con criminales que están siendo buscados por el Tribunal Penal Internacional (TPI)".

Por último, ha ensalzado la labor de la Guardia Revolucionaria iraní "en la defensa de la soberanía y la seguridad nacional de Irán contra la agresión extranjera y la lucha contra el terrorismo, también contra Estado Islámico", antes de afirmar que adoptará "todas las medidas necesarias para defender el estatus y la reputación de sus Fuerzas Armadas frente a etiquetas hostiles".