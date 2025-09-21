LA NACION

Australiana Olyslagers se lleva el oro mundial en salto de altura

La australiana Nicola Olyslagers, subcampeona olímpica, consiguió este domingo en Tokio su primer título de campeona del mundo de salto de altura

La australiana Nicola Olyslagers, subcampeona olímpica, consiguió este domingo en Tokio su primer título de campeona del mundo de salto de altura al superar los 2,00 metros.

Bronce en el pasado Mundial en Budapest, hace dos años, Olyslagers superó en la final de este domingo a la polaca Maria Zodzik (también 2,00 m), que tuvo más fallos y se vio por ello relegada al segundo puesto.

La ucraniana Yaroslava Mahuchikh, campeona olímpica y plusmarquista mundial, comparte el tercer puesto con la serbia Angelina Topic (1,97 m), con lo que ambas se llevaron bronces.

Esta final de salto de altura tuvo una larga interrupción por las lluvias torrenciales que cayeron cuando el concurso estaba cerca de su desenlace.

