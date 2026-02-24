Australiano De Minaur es eliminado en primera ronda del torneo ATP de Acapulco

El australiano Alex de Miñaur, número 6 del mundo, fue eliminado este lunes en la primera ronda del Abierto Mexicano de tenis, que se celebra en Acapulco, al perder ante el estadounidense Patrick Kypson, quien se impuso en tres sets: 6-1, 6-7 (4/7) y 7-6 (7/4).

Kypson, 103 del ranking y proveniente de la clasificación, se impuso a De Miñaur luego de dos horas con 39 minutos.

De Miñaur buscaba su tercer título en el torneo de Acapulco, luego de ganarlo en 2023 y 2024.

Antes, el español Alejandro Davidovich Fokina, cuarto preclasificado, derrotó al alemán Daniel Altmaier en dos mangas con pizarra de 7-5 y 6-3.

Davidovich Fokina (14) logró la victoria sobre Altmaier (53) en una hora con 34 minutos.

El torneo Abierto Mexicano de tenis es un torneo categoría ATP 500, se juega en las pistas de superficie dura de la Arena GNP y reparte una bolsa de US$2,4 millones.

--Resultados del lunes en primera ronda:

Alejandro Davidovich Fokina (ESP/N.4) derrotó a Daniel Altmaier (GER) 7-5, 6-3

Miomir Kecmanovic (SRB) a Tristan Schoolkate (AUS) 6-2, 6-2

Brandon Nakashima (USA) a Elias Ymer (SWE) 6-3, 6-4

Patrick Kypson (USA) a Alex de Miñaur (AUS/N.2) 6-1, 6-7 (4/7), 7-6 (7/4)