Australiano Jay Vine gana etapa de la Vuelta, Vingegaard toma el liderato

El australiano del UAE Jay Vine ganó este martes la 10ª etapa de la Vuelta a España, con final en la estación de esquí de El Ferial Larra Belagua, tras una jornada en la que el danés Jonas Vingegaard se convirtió en el nuevo líder de la prueba.

Un grupo de ocho corredores, que formaban parte de una fuga precedente, quedaron en cabeza a falta de 38 km para la meta y afrontaron la única subida del día, de algo más de 9 km a un desnivel medio del 6,3%.

El ciclista español del Movistar Pablo Castrillo fue el primero en atacar en el grupo de escapados, pero Vine le atrapó a falta de poco más de 5 km para la meta y el escalador australiano atacó un kilómetro después.

En la meta, Vine aventajó en 35 segundos a Castrillo y en 1:04 a Javier Romo, también del Movistar español.

Por detrás, los favoritos al podio final, entre ellos Vingegaard y el portugués Joao Almeida, cruzaron la meta justo por detrás del trío (a 1:05).

El danés Torstein Traen, que comenzó la jornada con el maillot rojo de líder de la carrera, se dejó 1:03 con respecto a Vingegaard, que le arrebató el primer puesto.

En la clasificación general, Vingegaard es líder con 26 segundos de ventaja sobre Traen y 38 sobre Alemeida.

El miércoles se disputará la 11ª etapa con salida y llegada a Bilbao, de 157,4 km de recorrido muy exigente, no por la dificultad de los puertos a subir, sino por su gran número (dos de 2ª categoría y cinco de 3ª).

El último de ellos, al Alto de Pike (2,3 km a una media del 8,9% de desnivel) se coronará a ocho kilómetros de la llegada a la capital vizcaína.

bnl-mcd/dr