Australiano Vine gana en solitario la sexta etapa de la Vuelta; noruego Traeen lidera la prueba

28 ago (Reuters) - El australiano Jay Vine lanzó un ataque en solitario desde un grupo de escapados en los últimos 20 kilómetros para ganar la sexta etapa de la Vuelta a España el jueves, en una jornada en la que el noruego Torstein Traeen cruzó segundo la línea de meta y se hizo con el liderato general de la carrera.

Vine (UAE Team Emirates-XRG) formaba parte de un grupo de 10 corredores que se escapó en los 170,3 kms de recorrido entre Olot y Pal, en Andorra, antes de que el australiano se lanzara a la fuga y mantuviera a raya a los perseguidores para conseguir su tercera victoria de etapa individual en la Vuelta.

Traeen (Bahrain Victorious) llegó a 54 segundos de Vine, suficiente para pasar del 26º puesto de la general al liderato, con 31 segundos de ventaja sobre el francés Bruno Armirail, cuarto en la etapa.

El italiano Lorenzo Fortunato (XDS Astana) fue tercero en la línea de meta y también es tercero en la general, mientras que el danés Jonas Vingegaard cayó del primer puesto al quinto, a dos minutos y 33 segundos del nuevo líder.

