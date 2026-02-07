Austria, Alemania, Croacia y Gran Bretaña avanzan a la segunda ronda de la Davis

Alemania, Gran Bretaña, Croacia y Austria avanzaron a la segunda ronda de la Copa Davis 2026, mientras que Chile quedó a una victoria de llegar a dicha instancia, la anterior a la Final 8 y en la que espera España, actual subcampeón del torneo de tenis por equipos

Gran Bretaña fue el primero en conseguir su boleto al vencer entre jueves y viernes a Noruega en Oslo por un claro 4-0

Jack Draper y Cameron Norrie le dieron el jueves los primeros dos puntos a los británicos en individuales y Julian Cash y Lloyd Glasspool consiguieron el punto decisivo el viernes en el dobles, al vencer a los locales Viktor Durasovic y Lukas Hellum Lilleengen por 6-2, 2-6, 7-6 (7/5)

Jacob Fearnley en partido para la estadística le dio el cuarto punto a los británicos

Alemania, por su parte, liquidó este sábado su serie ante Perú en Düsseldorf también por 4-0

Yannick Hanfmann y Jan-Lennard Struff habían dejado la mesa servida el viernes para el equipo local al ganar los dos primeros partidos de singles

La faena la completó la dupla Kevin Krawietz-Tim Puetz, que derrotó a los peruanos Ignacio Buse y Arklon Puertas del Pino por 6-0, 2-6, 6-4. Más tarde, el local de 18 años Justin Engel venció a Gonzalo Bueno, que abandonó antes del inicio del tercer set

Croacia venció por 3-1 de local a una dura Dinamarca, mientras que Austria logró una festejada victoria de visita en Tokio ante Japón con el punto decisivo ganado por Jurij Rodionov sobre el local Yoshihito Nishioka por 5-7, 6-1 y 6-0

- Chile a un paso -

En Santiago, el local Chile puso el viernes su serie 2-0 arriba ante Serbia y este sábado puede sentenciarla en el partido de dobles

Tomás Barrios Vera ganó el primer partido para Chile ante Dusan Lajovic por 7-5, 7-6 (9/7) y Alejandro Tabilo ganó en el segundo turno a Ognjen Milic por 6-7 (3/7), 6-2, 6-4

El propio Tabilo junto a Nicolás Jarry buscaban el punto decisivo frente a la dupla balcánica formada por Matej e Ivan Sabanov

Argentina y Brasil, mientras tanto, igualaban sus series 1-1 tras los dos primeros singles del viernes ante Corea del Sur y Canadá, respectivamente, ambos de visitantes en el puerto surcoreano de Busan y en Vancouver

El otro representante sudamericano en esta primera ronda, Ecuador, recibía desde este sábado a Australia en el Quito Tenis y Golf Club, en cancha de arcilla

La Final 8 de la Copa Davis 2026 se jugará en Bolonia, instancia en la que ya está sembrada Italia, vigente triple campeón