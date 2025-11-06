Austria.- AMP.- Las autoridades austriacas incautan armas supuestamente vinculadas a Hamás en Viena

MADRID, 6 Nov. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades austriacas han informado este jueves de que han incautado varias pistolas supuestamente vinculadas con la milicia palestina Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), durante un operativo llevado a cabo en la capital de Austria, Viena.

"La Dirección de Seguridad e Inteligencia del Estado (DSN) ha incautado cinco pistolas en Viena en relación con una operación terrorista (...) Durante varias semanas, ha llevado a cabo una exhaustiva investigación, con la colaboración de la comunidad internacional, sobre una organización terrorista con actividad global y vínculos con Hamás", reza un comunicado del Ministerio del Interior.

La investigación apunta a que el grupo "introdujo armas en Austria para almacenarlas y utilizarlas en posibles atentados terroristas en Europa", en particular contra instituciones israelíes o judías en el continente europeo. Tras "una exhaustiva investigación", agentes de la DSA descubrieron "un arsenal" en un trastero alquilado, donde se hallaron cinco pistolas y diez cargadores.

"Se cree que el arsenal pertenece a las operaciones en el extranjero de la organización terrorista Hamás", ha indicado la cartera ministerial, que ha agregado que un ciudadano británico de 39 años ha sido detenido a principios de esta semana como sospechoso de tener "estrechos vínculos" con el arsenal y con la facción del grupo en Europa.

Para el Gobierno austriaco, la investigación y la incautación "representan otro importante éxito en la lucha contra el tráfico ilegal de armas y el terrorismo internacional". Para el ministro del Interior, Gerhard Karner, "este caso demuestra una vez más que la DSA cuenta con excelentes redes internacionales y actúa con decisión contra todas las formas de extremismo".

Por su parte, la Fiscalía General de Alemania ha informado de que el detenido, identificado como Mohamed A., se reunió en Berlín con otro hombre --que fue detenido previamente-- y recibió las armas y la munición que, posteriormente, transportó a Austria y las almacenó.

"El acusado será presentado ante el juez instructor del Tribunal Federal de Justicia tras su extradición desde Reino Unido", reza un comunicado, que ha precisado que la detención tuvo lugar en virtud de una orden emitida por este magistrado a mediados de octubre.