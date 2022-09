Austria condena los referéndum de anexión rusos y asegura que son un "grave ataque contra la soberanía"

El Ministerio de Exteriores de Austria ha condenado este miércoles la realización por parte de Rusia de una serie de referéndum de anexión en los territorios ucranianos de Lugansk, Donetsk, Jersón y Zaporiyia y ha asegurado que se trata de un "grave ataque contra la soberanía e integridad" de Ucrania.

"Estos referendos no presentan legitimidad alguna en el marco del Derecho Internacional y no recibirán nuestro reconocimiento, tal y como no será reconocida ninguna anexión de territorio ucraniano", ha indicado el Gobierno en un comunicado.

En este sentido, ha señalado que se trata de un intento "violento" por parte de Moscú de "rusificar" Ucrania mediante "amenazas nucleares inaceptables". "La movilización parcial anunciada la semana pasada supone un nuevo aumento de la agresión ilegal rusa", ha añadido.

El texto sostiene que los cortes en el suministro de alimentos y el aumento de los precios de la energía a nivel global son "consecuencias directas de la guerra y agresión rusa", algo que se está "extendiendo de forma deliberada" gracias a las "acciones cínicas" de Rusia.

"Hacemos un llamamiento a los líderes rusos para que estén a la altura de sus responsabilidades como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y vuelvan a sentarse a la mesa de negociación", ha zanjado.