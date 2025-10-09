Austria, Dinamarca y Países Bajos protagonizan noche de goleadas

Las selecciones de Austria y Dinamarca protagonizaron las grandes goleadas este jueves, 10-0 y 6-0 respectivamente, durante sus partidos de clasificación al Mundial 2026, mientras que Países Bajos "solo" ganó 4-0 en Malta.

Con 6 goles en 45 minutos, Austria dejó más que resuelto su partido contra San Marino antes del descanso, que se saldó finalmente por 10-0.

El póker de Marko Arnautovic (8', 47', 83', 84'), el doblete de Stefan Posch (30', 42') y los tantos de Romano Schmid (7'), Michael Greogritsch (24'), Konrad Laimer (45') y Nikolaus Wurmbrand (76') hicieron las delicias del público presente en el estadio de Viena.

La goleada afianza a Austria como líder del Grupo H con 15 puntos, con dos de ventaja sobre Bosnia y Herzegovina pero con un partido menos disputado y con mejor diferencia de goles.

Los bosnios tenían encaminada una victoria 2-1 en Chipre, pero un penal en contra en el tiempo añadido permitió a los locales empatar 2-2, lo que reduce las opciones de la nación de los Balcanes de luchar por el liderato de la llave contra Austria.

Mientras, en el Grupo C, Dinamarca también se fue a los vestuarios habiendo dejado prácticamente sentenciado su encuentro contra Bielorrusia, disputado en la ciudad húngara de Zalaegerszeg y que terminó 6-0 a favor de los nórdicos.

Hojlund sigue en racha

El atacante Rasmus Hojlund, que tras salir el pasado mercato del Manchester United rumbo a Nápoles parece haber encontrado un nuevo pico de forma, alargó la racha iniciada con el club italiano y anotó un doblete en la primera mitad (19', 45'). También marcó dos dianas el atacante del San Diego FC Anders Dreyer (66', 78'), pese a haber disputado menos de media hora de juego.

En el otro partido de la llave, Escocia tuvo que remontar contra Grecia pero terminó imponiéndose 3-1 a los helenos para alcanzar los 7 puntos, los mismos que Dinamarca, líder gracias a una diferencia de goles superior al Ejército del Tartán.

En la visita de Países Bajos a Malta (4-0), la tormenta de goles tardó en arrancar. Dos penales anotados por Cody Gakpo (12', 48'), al inicio del partido y de la segunda mitad, asentaron la victoria de la 'Oranje', que tuvo tiempo de decorar luego el resultado con goles de Tijjani Reijnders (57') y Memphis Depay (90+3').

Antes, en ese mismo grupo, Finlandia se había impuesto 2-1 a Lituania y, con 10 unidades, se mantiene en la lucha por los dos primeros puestos, que de momento ocupan Países Bajos (13) y Polonia (10), ambos con un partido menos.

Otro de los duelos destacados medía a República Checa y Croacia, con el liderato del Grupo L en juego. Sin embargo, el resultado inicial 0-0 no se movió en Praga, algo que beneficia a los croatas, que pese a estar en igualdad de puntos (13) con los checos, han disputado un partido menos.

