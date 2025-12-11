Austria.- El Parlamento de Austria prohíbe el uso del velo islámico a las menores de 14 años en los colegios.

MADRID, 11 de diciembre de 2025 (Europa Press) La Cámara Baja del Parlamento de Austria, el Nationalrat, ha aprobado este jueves prohibir el uso del velo islámico a las menores de 14 años en colegios de todo el país, una decisión que muchos grupos en defensa de Derechos Humanos y expertos han tildado de "discriminatoria" y que podría propiciar "divisiones". El Gobierno conservador austriaco ha sacado finalmente la medida adelante tras las fuertes presiones ejercidas desde la derecha y el creciente sentimiento antimigratorio de los últimos años. Así, ha asegurado que el objetivo es, en realidad, "proteger a las menores de la represión" que sufren por cuestiones religiosas y culturales. Sin embargo, el Partido Verde ha sido el único partido en votar contra la prohibición al considerar que viola la Constitución austriaca, si bien ha reconocido la necesidad de "tomar medidas", según ha indicado el propio Parlamento en un comunicado difundido en su página web. Desde el ultraderechista Partido de la Libertad de Austria (FPO), consideran que la prohibición "se queda corta" e instan a expandirla para que incluya, además, a las profesoras. El uso del velo islámico lleva tiempo en el centro de los debates políticos y afecta a toda aquella vestimenta que incluya prendas o pañuelos que cubran por completo la cabeza "siguiendo la tradición islámica". En caso de violar la nueva normativa, se prevé la aplicación de multas que irán desde los €150 a los €800.