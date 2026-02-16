Austria gana el oro olímpico en Súper Equipo de saltos de esquí

Los saltadores de esquí austríacos ganaron este lunes el oro en la prueba masculina Súper Equipo, una nueva fórmula introducida en estos Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.

La competición fue acortada respecto a su esquema inicial debido a la nieve que caía con fuerza en Predazzo.

Los organizadores decidieron anular la tercera y última manga, y dejar como resultados finales los obtenidos al término de la segunda.

Austria, con Stephan Embacher y Jan Hoerl, acabó esa segunda manga en cabeza y fue proclamada campeona, en un podio que completaron Polonia (plata) y Noruega (bronce).

El Súper Equipo reemplaza al antiguo concurso por equipos masculinos. El principal cambio entre uno y otro es que los equipos se reducen a dos saltadores en vez de los cuatro de la fórmula anterior.

Con esa prueba, los saltos de esquí quedan concluidos en estos Juegos Olímpicos.