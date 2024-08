Austria halla químicos en la casa del presunto autor del ataque contra el concierto de taylor swift

Por Alexandra Schwarz-Goerlich

VIENA, 8 ago (Reuters) - El principal sospechoso de un ataque planeado contra un concierto de Taylor Swift en Austria había jurado lealtad al grupo armado Estado Islámico y tenía sustancias químicas en su domicilio, según informaron las autoridades. El joven de 19 años, de ascendencia de Macedonia del Norte, colaboraba con otro varón austriaco de 17 años y los dos se encuentran entre las tres personas detenidas tras anunciarse el complot a última hora del miércoles, para perturbación de los "swifties" en todo el mundo. El director general de Seguridad Pública de Austria, Frankz Ruf, dijo el jueves a la radio ORF que en la casa del joven de 19 años, en la localidad de Ternitz, se encontraron sustancias químicas y dispositivos técnicos que muestran "acciones preparatorias concretas".

Los tres conciertos de Swift en Viena, a los que se esperaba que asistieran 195.000 personas, fueron cancelados. El periódico Kurier, que basa su información en fuentes cercanas al proceso, informó de que el sospechoso había robado los productos químicos de su antiguo lugar de trabajo, una empresa de procesamiento de metales también en Ternitz, y había avanzado en la construcción de una bomba. El periódico informó de que había planeado conducir un automóvil contra la multitud que se esperaba que se reuniera fuera del estadio, y también había considerado la posibilidad de utilizar machetes y cuchillos. El Ministerio del Interior y los servicios de inteligencia austriacos no estaban inmediatamente disponibles para comentar los detalles del artículo, y Reuters no pudo verificarlo. El caso ha ilustrado los riesgos que corren los espectáculos en estadios, festivales de música y otras grandes concentraciones, y el ataque planeado se hace eco de un complot frustrado por tres sospechosos vinculados al Estado Islámico contra el desfile del orgullo gay de Viena el año pasado. Las autoridades han renovado sus servicios de inteligencia en materia de seguridad nacional tras el ataque perpetrado en 2020 por un yihadista convicto en el centro de Viena, que se saldó con cuatro muertos, el primero de este tipo perpetrado por miembros de grupos armados en la capital austriaca en una generación.

Fans en estado de shock según la cadena estadounidense abc, basándose en fuentes policiales y de inteligencia, las autoridades austriacas habían recibido información sobre la amenaza del concierto de swift por parte de los servicios de inteligencia estadounidenses.

Según las fuentes, al menos uno de los sospechosos había jurado lealtad al ISIS-K —una rama resurgente del Estado Islámico— mediante Telegram en junio, pero el supuesto complot estaba inspirado por el Estado Islámico y no dirigido por operativos del grupo. Ruf dijo que había un intercambio constante de información con socios extranjeros, que junto con la propia inteligencia de las autoridades austriacas se había solidificado en una situación de amenaza específica. Los conciertos iban a formar parte de la gira Eras Tour de la cantautora estadounidense, que ha batido récords y que comenzó el 17 de marzo de 2023 en Glendale (Arizona, Estados Unidos) y concluirá el 8 de diciembre de 2024 en Vancouver (Canadá).

Swift, de 34 años, aún no ha comentado las cancelaciones en su cuenta oficial de Instagram, que cuenta con 283 millones de seguidores. Sus fans se horrorizaron ante la amenaza, y algunos rogaron a los organizadores que pospusieran el concierto en lugar de cancelarlo directamente. Los promotores han dicho que devolverán el importe de las entradas.

"No puedo creer que el concierto que he estado esperando durante más de 10 años ya no exista. Creo que nunca lo superaré", dijo un fan en las redes sociales. "Por muy decepcionante que sea no poder ir a este concierto, créeme, no querrás vivir esa experiencia", añadió otro. (Información de Alexandra Schwarz-Goerlich; redacción de Miranda Murray; edición de Rachel More y Andrew Cawthorne; editado en español por Anxo Fariñas Torres)

Reuters