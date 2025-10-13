Austria: La Justicia austriaca rechaza excarcelar al 'monstruo de Amstetten' pese a su avanzada edad

VIENA, 13 Oct. 2025 (Europa Press) -

Un tribunal regional de Austria ha rechazado una petición de los abogados de Josef Fritzl, conocido como el 'monstruo de Amstetten' y condenado a cadena perpetua por encerrar y violar a su hija durante 24 años, para dejarlo en libertad de forma prematura debido a su avanzada edad, ya que tiene 90 años.

La corte de Krems ha rechazado este lunes la petición, según un portavoz citado por la agencia DPA. El tribunal argumenta que Fritzl no tiene ningún entorno social al que volver en caso de ser excarcelado, al tiempo que advierte de que mantiene una visión agresiva hacia algunos miembros de su familia.

La Justicia austriaca ya había rechazado otras peticiones previas en el mismo sentido, aunque sí que ha facilitado el traslado de Fritzl desde un hospital psiquiátrico hasta una cárcel común por entender que ya no representa ninguna amenaza que requiera mantenerlo internado en un centro específico.

En 1984, Fritzl encerró a su hija de 18 años en un zulo insonorizado en los bajos de la vivienda familiar. Durante más de dos décadas, la violó de manera incesante y la joven dio a luz a siete niños, uno de los cuales falleció, mientras el resto de la familia no tenía constancia de los abusos.

El caso salió a la luz en 2008, cuando Fritzl acudió con una niña nacida en cautiverio a un hospital y los médicos solicitaron la presencia de su madre, que terminó narrando todo lo que había pasado.