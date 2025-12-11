Austria.- La Justicia de Austria rechaza extraditar a EE. UU. al oligarca ucraniano Firtash

MADRID, 11 de diciembre de 2025 (Europa Press) La Justicia de Austria ha rechazado extraditar a Estados Unidos al oligarca ucraniano Dimitro Firtash, en un proceso que se ha alargado ya por más de once años y que se remonta a un supuesto pago de sobornos por decenas de millones de euros para obtener licencias mineras en un proyecto de extracción minera en India. Así lo ha anunciado este miércoles el Tribunal Superior Regional de Viena, justificando la decisión tomada en la víspera con el argumento de que el recurso presentado fue presentado en una prórroga solicitada por el propio Ministerio Público y que el Tribunal Supremo revocó posteriormente, por lo que el citado recurso "resultó extemporáneo", según el comunicado de la corte, que ha afirmado que "esta decisión es firme". Firtash fue detenido en Austria en 2014 por cargos presentados en el estado estadounidense de Illinois y fue puesto en libertad tras abonar una fianza de US$125 millones. Con todo, el oligarca también ha sido reclamado por su propio país, Ucrania, cuyo presidente, Volodimir Zelenski, pidió el pasado mes de junio a las autoridades austriacas su repatriación. Entonces, el mandatario solicitó el "apoyo" de Viena en cuanto a "oligarcas que se esconden de la Justicia ucraniana y utilizan a Europa para esconder sus bienes robados". Firtash y la dirección de sus empresas están acusados de robo de combustible, malversación, e incluso de vender productos de titanio a compañías militares rusas, en un caso este último que se remonta a 2021. El empresario también apareció en abril en la lista de sanciones de Reino Unido contra personas y empresas que ejercen prácticas corruptas.