Austria ordena a Microsoft suspender el uso de 'cookies' publicitarias en las escuelas

Microsoft debe cesar el uso sin consentimiento de 'cookies' publicitarias en los ordenadores escolares que tienen instalados sus programas, ordenó la autoridad austriaca de protección de datos, en una decisión conocida este martes.

El gigante tecnológico estadounidense no tiene "base jurídica" para tratar "los datos personales" de los escolares y debe por lo tanto abstenerse "en un plazo de cuatro semanas, de recurrir a 'cookies' no necesarias técnicamente", indicó el regulador austriaco DSB en una decisión del 21 de enero, enviada el martes a la AFP por la oenegé Noyb.

Esta organización, que representa a la estudiante que presentó la queja junto a sus padres, ha presentado varias demandas judiciales contra gigantes tecnológicos para que respeten el Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD).

Según la demanda presentada en junio de 2024, la estudiante y sus padres no habían sido informados de la presencia de estos trazadores, usados con fines comerciales, en Microsoft 365 for Education, un conjunto de aplicaciones.

"El seguimiento de menores no es claramente respetuoso de la vida privada", dijo el martes el jurista Felix Mikolasch, del Centro europeo para los derechos digitales Noyb, con sede en Viena.

En reacción, el portavoz de Microsoft dijo a AFP que la compañía está analizando la decisión.

"Microsoft 365 for Education cumple todos los estándares de protección de datos requeridos y las instituciones del sector educativo pueden seguir usándolo" de conformidad con el reglamento de protección de datos de la UE, añadió el portavoz.

La ONG Noyb aboga por la aplicación jurídica de las leyes europeas sobre protección de datos y ha presentado más de 800 quejas en diversas jurisdicciones a nombre de usuarios de internet.