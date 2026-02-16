Austria presenta cargos contra sospechoso de planear ataque contra Taylor Swift en 2024

VIENA, 16 feb (Reuters) - La fiscalía austriaca presentó cargos relacionados con terrorismo y otros delitos contra un sospechoso de 21 años detenido poco antes de un concierto de Taylor Swift en Viena en 2024, quien, según los fiscales, planeaba realizar un ataque islamista.

La fiscalía de Viena tiene previsto iniciar una causa penal contra el sospechoso, cuyo nombre no ha sido revelado, en Wiener Neustadt, una localidad cercana a Viena, acusándolo de fabricar una pequeña cantidad del explosivo triperóxido de triacetona e intentar adquirir armas de forma ilegal, informó el lunes en un comunicado.

El texto se refiere a la detención del sospechoso en agosto de 2024, el mismo mes en que se cancelaron tres conciertos previstos de Swift con poca antelación después de que las autoridades austriacas dijeron haber frustrado un ataque.

El comunicado de la fiscalía no reveló el nombre del sospechoso, pero los medios de comunicación austriacos lo identificaron como Beran A, el único detenido en relación con el ataque planeado. El abogado de Beran A no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios, pero anteriormente había rebatido las acusaciones formuladas contra su cliente.

La declaración de la fiscalía afirma que el sospechoso era miembro del Estado Islámico y que se le acusa de investigar en Internet un tipo de bomba de metralla utilizada por ese grupo, así como de difundir "material propagandístico" del Estado Islámico en Internet.

Si es declarado culpable, se enfrenta a una pena de hasta 20 años de prisión, añade el comunicado. (Reporte de Francois Murphy; Editado en Español por Ricardo Figueroa)