Austria reivindica Eurovisión como "símbolo de paz" y no como "instrumento para imponer sanciones" a Israel

MADRID, 20 Sep. 2025 (Europa Press) -

La ministra de Asuntos Exteriores de Austria —país anfitrión de la próxima edición—, Beate Meinl-Reisinger, ha expresado este sábado su preocupación por la decisión de varios países, incluida España, de no participar en el Festival de Eurovisión si lo hace Israel y ha reivindicado el evento como "símbolo de paz y unidad" y no como "instrumento para imponer sanciones".

"El Festival de la Canción de Eurovisión es un símbolo de paz, unidad e intercambio cultural, no un instrumento para imponer sanciones. Me preocupa que algunos países estén considerando boicotear la 70ª edición del Festival en Viena debido a la participación de Israel", ha afirmado Meinl-Reisinger en su cuenta en la red social X.

Por ello, explica, ha remitido una carta a sus homólogos europeos "instándolos a promover este importante intercambio a través del arte y la cultura y a colaborar para encontrar maneras de mejorar realmente la situación en Israel y Gaza".

Irlanda, Eslovenia, Países Bajos, Islandia, Bélgica y España han anunciado o están barajando no participar en el festival si lo hace también Israel, una media que según la jefa de la Diplomacia austriaca "haría imposible un importante diálogo entre los artistas y la población y no mejoraría la situación en Israel y Gaza", según la misiva, recogida por la televisión austriaca ORF.

La carta advierte del riesgo de división entre los miembros de la Sociedad Europea de Radiodifusión y pide que este tipo de debates se limiten al ámbito político y no al artístico y cultural.

Así, argumenta que excluir a Israel de Eurovisión o no participar en el evento ni alivia la crisis humanitaria en Gaza ni contribuye a una solución del conflicto.

"Nuestros esfuerzos deberían concentrarse en garantizar el respeto del Derecho Internacional y en trabajar juntos hacia una paz duradera", ha apelado en la carta.