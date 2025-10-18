Austria respalda nuevas sanciones de la UE a Rusia superando un obstáculo

FRÁNCFORT/BRUSELAS, 18 oct (Reuters) - Austria dijo el sábado que estaría de acuerdo con un nuevo paquete de sanciones de la Unión Europea a Rusia, en un cambio desde su postura previa y que significa la eliminación de un obstáculo clave antes de una votación a principios de la próxima semana.

Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE se reunirán el lunes en Luxemburgo para ultimar el decimonoveno paquete de sanciones del bloque contra Moscú por su invasión de Ucrania.

Reuters informó a principios de este mes que la aprobación del paquete estaba en punto muerto porque Austria exigía que la UE descongelara algunos activos rusos para compensar al Raiffeisen Bank International por las sanciones impuestas por Rusia.

Pero otros Gobiernos de la UE se negaron. El paquete necesita el apoyo unánime de los 27 Estados miembros del bloque.

"Austria apoya la presión continua sobre Rusia y aprobará el 19º paquete de sanciones el lunes", dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores del país en un comunicado.

El paquete de sanciones incluye una serie de medidas energéticas y financieras, entre ellas la prohibición del gas natural licuado ruso a partir del 1 de enero de 2027, adelantando la fecha del 1 de enero de 2028.

Eslovaquia también ha expresado sus reservas al respecto, pero cuatro diplomáticos de la UE dijeron que se esperaba que la Comisión Europea emitiera una carta el lunes que debería abordar las preocupaciones de ese país. (Reporte de Tom Sims y Julia Payne, reporte adicional de Michael Kahn en Praga; Editado en español por Javier Leira)