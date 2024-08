Austria se enfrenta a graves inundaciones tras lluvias récord

18 ago (Reuters) - Fuertes lluvias azotaron las regiones alpinas de Austria y dejaron partes de Viena bajo el agua durante el fin de semana, causando graves daños en algunas partes del país e interrumpiendo el transporte por carretera y ferrocarril, informaron las autoridades y los medios de comunicación locales.

Los rápidos torrentes de agua fangosa arrastraron el viernes automóviles por la estación de esquí de St. Anton, en el oeste de Austria, mostraron imágenes publicadas en las redes sociales. Por otra parte, la radiotelevisión pública ORF informó que el sábado se registraron precipitaciones récord en algunas zonas de Viena, en el este del país.

Una mujer fue arrastrada el sábado bajo un autobús por la fuerza de las inundaciones en la zona de Doebling, en el norte de la ciudad, dijo ORF. La mujer fue trasladada al hospital en estado crítico.

Los servicios de bomberos de la capital tuvieron que intervenir más de 450 veces el sábado, ya que los aguaceros provocaron un caos de tráfico e interrumpieron el transporte ferroviario, según la ORF.

"Las fuertes tormentas han causado grandes daños en muchas partes de Austria", dijo el canciller Karl Nehammer en X, agradeciendo a las autoridades que estaban trabajando para limpiar los daños.

En el distrito vienés de Doebling, las autoridades registraron 110 litros de lluvia por metro cuadrado, lo que según el meteorólogo de ORF Viena Kevin Hebenstreit supone un récord de precipitaciones en agosto en la ciudad.

Según la empresa de datos meteorológicos UBIMET, el sábado llovió en una hora gran parte de la precipitación promedio de verano en Viena.

En promedio, en agosto llueve un total de 68 litros por metro cuadrado, siendo el récord histórico de 139 litros el 15 de mayo de 1885, según la ORF. (Reporting by Emma-Victoria Farr and Dave Graham; Editing by Frances Kerry and Alex Richardson)

Reuters